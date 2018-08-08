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"Нелицеприятная истина". Политолог о словах чешского сенатора про Украину

(обновлено: 15:06 08.08.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyБездомный на улице Киева, УкраинаБездомный на улице Киева, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Чешский сенатор Ярослав Доубрава сравнил Украину с "черной дырой". В эфире радио Sputnik научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин высказал мнение, что в ЕС видят – "украинский проект" не оправдал себя.

На Украине олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, а среди обычных людей царит страшная бедность, поскольку все средства, направленные Киеву в качестве помощи, провалились в "черную дыру" и уже вряд ли когда-либо вернутся. Такое мнение в интервью изданию Parlamentri Listy высказал чешский сенатор Ярослав Доубрава.

Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Мнение: европейские политики перестали стесняться в оценках "евромайдана"
При этом никого на Западе не беспокоит тот факт, что на Украине произошел жестокий государственный переворот, во время которого были убиты тысячи людей, все лишь преследуют собственные интересы в политической игре, уверен парламентарий.

Говоря о прогнозах на будущее Украины, Доубрава высказал мнение, что "периферия там, вероятно, и не подозревает, что происходит, а большие города фашисты уже взяли под свой контроль".

Сенатор также признался, что не испытывает никакого желания посещать Украину, пока там не поменяется власть. "Я не хочу ходить по улицам, где шествуют фашисты, которые выкрикивают свои мерзости", – подчеркнул Доубрава.

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывания чешского сенатора. 

"И до этого уже неоднократно были заявления ряда европейских политиков по тому поводу, что Украина стала финансовой "черной дырой" для Евросоюза. Потому что деньги туда уходят, но толку от них нет, как нет и реализации тех проектов, на которые они направлялись. В то же время Украина – это "черная дыра" не только экономическая, но и политическая: хотя "украинский проект" был поддержан Евросоюзом, но он не оправдал себя. Поэтому есть все основания полагать, что в дальнейшем его поддержка будет сворачиваться. Тем более что рейтинг (президента Украины Петра) Порошенко очень низок не только на самой Украине, но и в Евросоюзе. И, надо полагать, там будут искать нового кандидата на этот пост – более лояльного и более эффективного. А нелицеприятную истину о состоянии дел на Украине мы еще неоднократно будем слышать от европейских политиков", – считает Антон Бредихин. 

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