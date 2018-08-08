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Что ждет Ассанжа за пределами посольства Эквадора? Мнение политолога

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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующимиСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж выступает с речью с балкона посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами и митингующими
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Джулиан Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне при условии соблюдения его прав. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию, в которой оказался основатель WikiLeaks.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент при условии соблюдения его прав.

"Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству", – заявил Морено в эфире канала NTN24.

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне. 19 мая 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Эксперт: Ассанжа за пределами посольства Эквадора "ничего хорошего" не ждет
Неделей ранее агентство Bloomberg сообщало, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство в Великобритании из-за проблем со здоровьем. По информации издания, состояние здоровья Ассанжа в последнее время ухудшилось, поэтому в ближайшие недели он может "положить конец своей добровольной изоляции в посольстве".

В свою очередь, глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал уверенность, что Джулиану Ассанжу угрожает опасность в том случае, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне. 

"С Ассанжа, как мы знаем, были в Швеции сняты обвинения, но остается американское требование о его экстрадиции в США. Сейчас, похоже, создается ситуация, чтобы Ассанж покинул посольство Эквадора. Угрожает ли ему при этом опасность? Да, опасность ему угрожает. Сложно сказать, какой будет его дальнейшая судьба, если он покинет посольство – ведь в свое время удар по имиджу США (сайтом WikiLeaks – ред.) был нанесен очень сильный. А в настоящий момент американцы, я не исключаю, могут надеяться еще и повернуть дело так, будто бы Ассанжу в его разоблачениях помогала Россия. Поэтому можно уверенно предположить, что попытки задержать его предприниматься будут", – сказал Владимир Киреев. 

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Мнение: посредником в деле Ассанжа может быть лишь великая держава
Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. 

В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами. Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако ранее официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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