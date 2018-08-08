Эксперт оценил возможности модернизированной ракеты "Ангара-А5М"

Первый пуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год, ракеты с водородной ступенью "Ангара-А5В" – на 2027 год, говорится в статье генерального конструктора средств выведения, заместителя гендиректора ЦНИИмаш (головного научного института Роскосмоса), одного из идеологов ракет семейства "Ангара" Александра Медведева.
"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз – в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года.
В эфире радио Sputnik эксперт в области средств выведения, редактор российского журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев рассказал, что модернизация ракеты "Ангара-А5М" направлена именно на увеличение ее грузоподъемности.
"Исходный ракетоноситель "Ангара-А5" – это тяжелая ракета, предназначенная для запусков полезных нагрузок с космодромов Плесецк и Восточный. Но из-за северного расположения космодрома Плесецк запуск полезных грузов, различных спутников, космических аппаратов на геостационарную орбиту затруднен – он приводит к большим потерям. Имеется в виду потеря массы, которая выводится на орбиту. Она существенно меньше, чем, скажем, при запуске с Байконура. Но стартовые комплексы изначально строились в Плесецке, теперь предполагается построить их на Восточном. Для того чтобы ракета была конкурентоспособной, чтобы повысить ее возможности, было принято решение форсировать эту ракету, то есть увеличить тягу двигателей нижних ступеней и провести доработки в области верхней ступени. Таким образом удастся повысить массу груза, который она будет выводить на орбиты всех диапазонов и, прежде всего, на геостационарную", – сказал Игорь Афанасьев.
По его словам, по своим возможностям ракета превзойдет ракету "Протон".
"При будущих запусках с Восточного ракета "Ангара-А5М" существенно превзойдет по возможностям "Протон-М" и, как считается, будет конкурентоспособной среди ракет, которые сейчас присутствуют на рынке, например, Falcon 9 компании Space X и европейской Ariane 5", – отметил эксперт.
Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе – с Восточного.