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Эксперт оценил возможности модернизированной ракеты "Ангара-А5М"

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© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Первый пуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2025 год, сообщили в Роскосмосе. Эксперт Игорь Афанасьев в эфире радио Sputnik рассказал, какие задачи ставятся перед ракетой-носителем.

Первый пуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год, ракеты с водородной ступенью "Ангара-А5В" – на 2027 год, говорится в статье генерального конструктора средств выведения, заместителя гендиректора ЦНИИмаш (головного научного института Роскосмоса), одного из идеологов ракет семейства "Ангара" Александра Медведева.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с тремя российскими спутниками Ломоносов, Аист-2Д и SamSat-218 с космодрома Восточный
© РИА Новости
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"В России наряду с уже находящимися в эксплуатации средствами выведения запланировано создание новых ракет-носителей аналогичных классов: "Ангара-А5" (масса на геопереходную орбиту 5,5 тонн; год запуска с космодрома Плесецк – 2014; год запуска с космодрома Восточный – 2021); "Ангара-А5М" (8 тонн с кислородно-водородным разгонным блоком; год запуска с космодрома Восточный – 2025), "Ангара-А5В" (13 тонн с кислородно-водородным разгонным блоком; год запуска с космодрома Восточный – 2027 год)", – говорится в материале, который опубликован в новом номере научного журнала ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз – в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую "Ангару-А5" в декабре 2014 года. 

В эфире радио Sputnik эксперт в области средств выведения, редактор российского журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев рассказал, что модернизация ракеты "Ангара-А5М" направлена именно на увеличение ее грузоподъемности.

"Исходный ракетоноситель "Ангара-А5" – это тяжелая ракета, предназначенная для запусков полезных нагрузок с космодромов Плесецк и Восточный. Но из-за северного расположения космодрома Плесецк запуск полезных грузов, различных спутников, космических аппаратов на геостационарную орбиту затруднен – он приводит к большим потерям. Имеется в виду потеря массы, которая выводится на орбиту. Она существенно меньше, чем, скажем, при запуске с Байконура. Но стартовые комплексы изначально строились в Плесецке, теперь предполагается построить их на Восточном. Для того чтобы ракета была конкурентоспособной, чтобы повысить ее возможности, было принято решение форсировать эту ракету, то есть увеличить тягу двигателей нижних ступеней и провести доработки в области верхней ступени. Таким образом удастся повысить массу груза, который она будет выводить на орбиты всех диапазонов и, прежде всего, на геостационарную", – сказал Игорь Афанасьев.

По его словам, по своим возможностям ракета превзойдет ракету "Протон".

"При будущих запусках с Восточного ракета "Ангара-А5М" существенно превзойдет по возможностям "Протон-М" и, как считается, будет конкурентоспособной среди ракет, которые сейчас присутствуют на рынке, например, Falcon 9 компании Space X и европейской Ariane 5", – отметил эксперт.

Запуск ракеты с космодрома Алкантара, Бразилия
© Фото : FAB
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Ракеты семейства "Ангара" производятся в Центре имени Хруничева. Как сообщалось, второй запуск тяжелой "Ангары" запланирован на 2018 год, но может быть отложен на 2019 год.

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе – с Восточного.

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