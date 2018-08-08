Эксперт об отношениях РФ и США: пока мы видим очень интересное сочетание

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки сделал лидеру США Дональду Трампу ряд предложений по контролю над вооружениями, включая проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе, пишет издание Politico.
Как сообщается, такие предложения содержатся в ранее не публиковавшейся части документа под названием "Диалог по вопросу контроля вооружений". Источник Politico якобы получил фрагмент документа от российских чиновников, которые описали его как "то, что Путин передал Трампу в Хельсинки".
Politico сообщает также, что в документе говорится о перспективе нового договора о космосе, который запрещал бы обеим странам "выводить оружие на орбиту Земли". Список содержит предложения по сотрудничеству во время военных учений в Европе и рекомендации по началу диалога в формате 2+2 между госсекретарем и министром обороны США и их российскими коллегами.
Издание отмечает, что администрация Трампа отказалась комментировать эти предложения, заявив, что президент вообще не получал подобных документов.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik прокомментировал данную публикацию.
"Politico – достаточно авторитетное издание. Но мне кажется, пока еще рано говорить о том, что достигнуты какие-то договоренности. Скорее всего, будет создана группа по рассмотрению важнейших вопросов сотрудничества. Пока мы видим очень интересное сочетание политики Трампа в отношении России: с одной стороны – многочисленные миролюбивые заявления, с другой – продолжение санкционной политики, введение жестких ограничений. Утешает тот факт, что руководство Пентагона настроено все-таки на продолжение и восстановление определенного сотрудничества. Это в какой-то мере внушает оптимизм, как и то, что наметились какие-то элементы сотрудничества России и США в сирийском конфликте. Проблема ограничения вооружений, продолжения существующих договоренностей остается очень актуальной. Я думаю, что это своеобразная подготовка почвы для будущих переговоров, обозначение позиции сторон", – сказал Александр Кубышкин.
По его словам, распространение гонки вооружений в космосе – это чрезвычайно опасная тенденция, и этот вопрос нужно решать.
"Проблема размещения оружия в космосе актуализировалась недавно, когда Трамп начал говорить о новой программе космического оружия, о переносе ядерного оружия в космос, что является в какой-то мере повторением стратегической инициативы Рональда Рейгана. Возвращение этого вопроса означает, что американцы пытаются пересмотреть некоторые международные соглашения, продолжая политику, которая началась после того, как они вышли из договора о ПРО. Договор является краеугольным камнем для определения повестки отношений между Россией и США в области стратегии разоружения. Трамп неоднократно говорил, что он хотел бы договориться с Путиным о том, чтобы мир стал более безопасным, в том числе, и о сотрудничестве в области разоружения", – отметил эксперт.
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