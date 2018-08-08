Аналитик: ошибку НАТО в небе над Эстонией могут превратить в "вину России"

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.
"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят", — отметил Пушков.
Во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух".
Эстонские военные заверили, что выпущенная ракета AIM-120 AMRAAM оснащена системой самоликвидации. В то же время они не исключили возможность сбоя системы, в результате чего ракета могла упасть на землю приблизительно в 40 километрах от Тарту.
Министерство обороны Испании начало расследование инцидента. При этом в Мадриде подчеркнули, что ракета не угрожала другим самолетам. Полеты испанских истребителей в Эстонии приостановлены.
В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок объяснил, почему не случилось скандала.
"Тут достаточно просто все объясняется. Россия назначена историческим врагом, а НАТО, с точки зрения эстонского официального дискурса, – это сила, которая обеспечивает независимость страны и ненападение со стороны России. Соответственно, понятно, что, если союзники совершают такие ошибки, это им прощается, потому что это союзники. А если бы Россия случайно совершила что-то подобное, это было бы записано как один из признаков агрессии. Скандал может быть связан только с тем, что, мол, человек совершил ошибку, но совершил он ее потому, что нервы, потому что вокруг русские, которые "нападают" – вот не выдержал и случайно нажал на эту кнопочку. Так что вполне можно построить очень хорошую схему, по которой все равно "виновата Россия"", — сказал Станислав Бышок.
Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.