"У страха глаза велики". Депутат ГД о словах генерала США про оружие России

Американский генерал Джон Хайтен назвал новое российское оружие слабым конкурентом. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского, считает командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.

"Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые (ракеты), ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) — вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", — заявил Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия и не собирается атаковать.

"Как говорится, у страха глаза велики. То оружие, которое продемонстрировал верховный главнокомандующий в послании Федеральному собранию (некоторые виды уже поступили на вооружение воинских частей), направлено, прежде всего, на недопущение агрессии. Это адекватный ответ на ту систему ПРО, которая сегодня создается вокруг нашего государства. США хотят попытаться оправдать свои действия, которые явно носят наступательный и агрессивный характер, тем, что Россия как всегда в их глазах является "агрессором". Хотя все наоборот. Россия никогда ни на кого первой не нападала и не собирается нападать. Но, безусловно, в случае агрессии в отношении нас мы дадим адекватный ответ", — сказал Юрий Швыткин.

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Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Путин упомянул также крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия, которые впоследствии по итогам народного голосования получили соответственно названия "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет".