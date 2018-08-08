Политолог прокомментировал призыв Помпео к Порошенко выполнить условия МВФ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко к выполнению требований МВФ. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, прислушаются ли в Киеве к этим призывам.

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко призвал Киев выполнять требования МВФ, сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

"Госсекретарь приветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнять нереализованные требования МВФ", — сказала Науэрт.

Порошенко 2 августа подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Кроме того, одним из условий МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после призывов Помпео ничего принципиально не изменится.

"Удивительно, что это произошло только сейчас, потому что Киев систематически не выполняет обещания перед МВФ, начиная с 2014 года. Еще в 2015 году киевские долги не только МВФ, но и отдельным государствам и организациям были астрономическими. И вот, наконец, впервые мы слышим внятный призыв госсекретаря США к тому, чтобы Киев начал считаться с международным сообществом. Накануне выборов, скорее всего, Порошенко изобразит хотя бы частичное исполнение требований МВФ, но принципиально ничего не изменится. Очевидно, что рейтинг Порошенко падает, и перспективы его переизбрания весьма сомнительны. Западные партнеры Украины понимают, что ставить на эту украинскую власть тоже весьма сомнительно – едва ли она в состоянии обеспечить нормальную жизнедеятельность государства. И сам призыв Помпео говорит о том, насколько проблематично вхождение Украины в НАТО или в ЕС", — сказал Евгений Бень.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. С 2015 по 2017 годы Киеву четырьмя траншами было выделено более 8 млрд долларов. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло.

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