Аналитик: новые идеи Киева – "удар ниже пояса" по гражданам Украины

Украина должна прекратить автобусное сообщение с Россией, заявил заместитель "постпреда президента Украины в Крыму" Изет Гданов. Аналитик Юрий Котенок в эфире радио Sputnik предположил, какими будут последствия реализации этого предложения.

Украина должна прекратить автобусное сообщение с Россией. Об этом написал в Facebook первый заместитель "постоянного представителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов.

Он назвал "однозначно правильной" инициативу министерства инфраструктуры Украины по остановке железнодорожного сообщения.

"Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", – написал Гданов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в Киеве обсуждают возможность полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев – Москва". Он принес почти шесть миллионов долларов прибыли (порядка 380 млн рублей), в то время как общий убыток от пассажирских перевозок дальнего сообщения на Украине составил 3,5 млрд гривен (около 7,5 млрд рублей).

Главный редактор информационно-аналитического портала "Сегодня.Ру" Юрий Котенок прокомментировал в эфире радио Sputnik предложения Изета Гданова и Владимира Омеляна.

"Эти предложения о прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией – это "удар ниже пояса" по гражданам Украины… А там и так уже очень много людей, которые "рвут волосы" на себе, ощутив, какие силы пришли к власти в результате госпереворота 2014 года. Если же эти идеи осуществятся, то таких людей станет намного больше. Ведь если будет прекращено железнодорожное сообщение, то пострадает огромное количество украинцев, которые нашли работу в России и благодаря этому содержат свои семьи. То же самое – с автобусным сообщениям. Подобные предложения говорят только об одном: о некомпетентности людей, находящихся сейчас у власти на Украине. Эти люди просто не ведают, что творят", – сказал Юрий Котенок.

Он подчеркнул, что абсурдность предлагаемых мер очевидна самим украинцам.

"Есть сомнения, что эти предложения будут воплощены в жизнь. Уже были сообщения, что некоторые представители украинского депутатского корпуса, даже из числа националистов, выражали, мягко говоря, сомнения по поводу предлагаемых мер. То есть там имеется у ряда людей понимание, что все это ударит по самим украинцам, а потом бумерангом – и по власти", – отметил Юрий Котенок.

С октября 2015 года между Россией и Украиной по инициативе Киева полностью отсутствует авиасообщение. Число поездов, осуществляющих пассажирские перевозки между странами, после госпереворота на Украине сократилось в несколько раз.