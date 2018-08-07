Эксперт об "угрозе РФ": Норвегия и Британия подхватили "шведскую болезнь"

Великобритания и Норвегия будут совместно бороться с "угрозой" российских подводных лодок, сообщают СМИ со ссылкой на британское Минобороны. Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Вооруженные силы Великобритании и Норвегии будут сотрудничать в связи с "увеличением активности российских подводных лодок", сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на британское министерство обороны.

"Великобритания и Норвегия будут осваивать способы, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны патрульного самолета береговой авиации P-8A с целью улучшения безопасности в Северной Атлантике, тем самым увеличивая безопасность НАТО", – заявил официальный представитель министерства обороны Великобритании.

По данным газеты, Великобритания и Норвегия намерены "бороться с вновь возникшей угрозой, исходящей от российских военно-морских сил", путем создания общих тренировочных и ремонтных баз для нового патрульного самолета береговой авиации.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу этой публикации.

"Наши подлодки в последние годы стали выходить в море чаще, чем в 90-е или в начале 2000-х. Это связано с боевой учебой, с тем, что поступают на вооружение новые подводные лодки, и они должны выходить в море. И, конечно, это никак не связано с угрозой для какой бы то ни было страны. Поэтому то, что происходит сейчас в Норвегии и Великобритании – это очередной приступ "шведской болезни" – шведы ведь все время ищут у своих берегов наши подлодки", – сказал Василий Дандыкин.

По его словам, Норвегия и Великобритания следуют курсом, который задают Североатлантическому блоку Соединенные Штаты.

"Все это связано с позицией их сюзерена – Соединенных Штатов, которые считают, что присутствие нашего флота в этом регионе неоправданно высокое. Поэтому разворачивается там атлантический флот США, поэтому там "активничает" и Великобритания со своим флотом. Удивительно, что к этому присоединяется Норвегия, которая, несмотря на членство в НАТО, традиционно поддерживала с нами дружелюбные и добрососедские отношения. А сейчас у нее – такая непонятная реакция. Объяснить это можно только следованию заданной Соединенными Штатами общей политике блока НАТО", – отметил Василий Дандыкин.

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