Политолог о "пропаже" Порошенко: президент Украины стал "токсичен" для ЕС

В Киеве объяснили "пропажу" президента Украины Петра Порошенко его частным визитом в ЕС. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал происходящее спектаклем

Президент Украины Петр Порошенко в течение прошлой недели находился в Евросоюзе с частным визитом, сообщили интернет-изданию "Украинская правда" в администрации украинского лидера.

Целью поездки, продлившейся с 29 июля по 5 августа, в сообщении называется "проведение ряда встреч". Где именно был украинский президент и с кем он встречался, не уточняется.

При этом в администрации добавили, что Порошенко съездил в Европу за свой счет. "Ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", – цитирует издание сообщение ведомства.

По данным газеты, с 6 августа Порошенко находится в Киеве.

На прошлой неделе СМИ обратили внимание на то, что президент не появляется на рабочем месте, и предположили, что он может отдыхать либо за границей: в своих владениях в Испании, на яхте в Средиземном море, у берегов Сардинии, или в условиях секретности на Украине.

В январе на Украине разразился скандал в связи с тем, что Порошенко провел отпуск на Мальдивах. Он находился там под именем Mr. Petro Incognito, отдых обошелся ему не менее чем в 500 тысяч долларов. Президент утверждал, что все расходы оплатил из собственного кармана. После этого в администрации заявили о намерении Порошенко демонстративно провести отпуск на Украине.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал нынешнюю "пропажу" Порошенко.

"Президент не должен выезжать за пределы собственного государства с частными визитами. Это только подтверждало бы, что человек едет договариваться по своим личным делам, едет договариваться, где спрятать уворованные в Украине деньги. Кроме того, можно предположить, что Порошенко выезжает тихонько, потому что он уже является нерукопожатным, токсичным для европейских так называемых партнеров. Никто из них не хочет публично марать свою репутацию. Вот почему подобные вещи происходят. А для Порошенко очень важно в преддверии своей избирательной кампании набирать те или иные плюсы. Так что, будем смотреть продолжение этого спектакля под названием "Уничтожение Украины и попытка переизбраться на второй срок, чтобы и дальше грабить украинский народ"", – сказал Вадим Колесниченко.

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