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Политолог прокомментировал планы Украины по празднованию Дня независимости

(обновлено: 16:46 07.08.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyМинистр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан Полторак
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины будут продемонстрированы новые образцы вооружения. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, что именно покажет Киев.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины будут показаны новые образцы вооружения и техники, которые получила украинская армия, а также техника, которая пока проходит государственные испытания. 

Во вторник в Киеве состоялась репетиция военного парада по случаю Дня независимости Украины, который отмечают в стране 24 августа. В мероприятии были задействованы только пешие подразделения. Репетиция при участии военной техники и вооружения будет проведена отдельно на полигоне.

Танки Т-72 на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
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"Также будут показаны образцы вооружения, находящиеся в перспективе, которые сейчас проходят государственные испытания", – уточнил Полторак. По его словам, решение об участии 150-миллиметровых минометов в параде он примет 10 августа после стрельб, а решение об участии военно-воздушного компонента в параде будет приниматься в ближайшее время.

Всего, по его словам, в параде примет участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники. Полторак уточнил, что прибытие на парад в Киев подтвердили 15 иностранных партнеров Украины, большинство из которых – представители стран-членов НАТО.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, что будет показано на параде в Киеве. 

"Вряд ли это будут новые образцы в полном смысле этого слова, обычно они (на Украине – ред.) представляют на парадах отремонтированные и в лучшем случае слегка модернизированные образцы старой техники. А то, что они говорят о новых разработках, несколько далеко от реальности. Они могут сделать отдельные образцы стрелкового оружия, ракетной техники, они пытались продемонстрировать системы залпового огня… Но все это по сути – разработки еще советских времен. Достаточно мощная оборонная промышленность еще существовала на Украине какое-то время после развала Советского Союза, но со времен президента (Виктора) Ющенко (президент Украины в 2005-2010 гг. – ред.) все это резко пошло на спад, и сейчас в стране сложно найти, чем похвастаться", – сказал Александр Дудчак.

По его словам, замену российским комплектующим украинская оборонная промышленность вряд ли сможет найти.  

"Если говорить о высокотехнологичной продукции, то все сейчас сводится к заявлениям вроде "мы запускаем новый самолет, но запустим его, как только найдем замену российским деталям". И это означает, что ничего сделано не будет, потому что найти замену очень сложно. А в кооперацию с западными компаниями вступать просто нереально – у тех есть собственная продукция, которую они продвигают, и никто не собирается ничего делать совместно. А на параде, я думаю, опять провезут покрашенные танки, поскольку наукоемкая, высокотехнологичная продукция на Украине сейчас не создается", – отметил Александр Дудчак. 

Танк Т-84У Оплот Вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Независимость Украины была провозглашена Верховным Советом Украинской ССР 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.

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