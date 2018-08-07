Политолог прокомментировал планы Украины по празднованию Дня независимости

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины будут продемонстрированы новые образцы вооружения. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, что именно покажет Киев.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины будут показаны новые образцы вооружения и техники, которые получила украинская армия, а также техника, которая пока проходит государственные испытания.

Во вторник в Киеве состоялась репетиция военного парада по случаю Дня независимости Украины, который отмечают в стране 24 августа. В мероприятии были задействованы только пешие подразделения. Репетиция при участии военной техники и вооружения будет проведена отдельно на полигоне.

"Также будут показаны образцы вооружения, находящиеся в перспективе, которые сейчас проходят государственные испытания", – уточнил Полторак. По его словам, решение об участии 150-миллиметровых минометов в параде он примет 10 августа после стрельб, а решение об участии военно-воздушного компонента в параде будет приниматься в ближайшее время.

Всего, по его словам, в параде примет участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники. Полторак уточнил, что прибытие на парад в Киев подтвердили 15 иностранных партнеров Украины, большинство из которых – представители стран-членов НАТО.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, что будет показано на параде в Киеве.

"Вряд ли это будут новые образцы в полном смысле этого слова, обычно они (на Украине – ред.) представляют на парадах отремонтированные и в лучшем случае слегка модернизированные образцы старой техники. А то, что они говорят о новых разработках, несколько далеко от реальности. Они могут сделать отдельные образцы стрелкового оружия, ракетной техники, они пытались продемонстрировать системы залпового огня… Но все это по сути – разработки еще советских времен. Достаточно мощная оборонная промышленность еще существовала на Украине какое-то время после развала Советского Союза, но со времен президента (Виктора) Ющенко (президент Украины в 2005-2010 гг. – ред.) все это резко пошло на спад, и сейчас в стране сложно найти, чем похвастаться", – сказал Александр Дудчак.

По его словам, замену российским комплектующим украинская оборонная промышленность вряд ли сможет найти.

"Если говорить о высокотехнологичной продукции, то все сейчас сводится к заявлениям вроде "мы запускаем новый самолет, но запустим его, как только найдем замену российским деталям". И это означает, что ничего сделано не будет, потому что найти замену очень сложно. А в кооперацию с западными компаниями вступать просто нереально – у тех есть собственная продукция, которую они продвигают, и никто не собирается ничего делать совместно. А на параде, я думаю, опять провезут покрашенные танки, поскольку наукоемкая, высокотехнологичная продукция на Украине сейчас не создается", – отметил Александр Дудчак.

Независимость Украины была провозглашена Верховным Советом Украинской ССР 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем!