Экс-депутат Рады: Россия станет "серьезным фактором" украинских выборов

Президент Украины Петр Порошенко обеспокоился "вмешательством" России в украинские выборы. В эфире радио Sputnik народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров поделился своим мнением о заявлении украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко завил, что поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести отдельное заседание по противодействию якобы готовящемуся "вмешательству" со стороны России в предстоящие выборы на Украине.

"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ждут важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы… Поручаю СНБО Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы", – написал Порошенко в Facebook.

Он сообщил, что Киев договорился с лидерами ЕС и США тесно координировать усилия и взаимодействовать на всех уровнях.

"Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", – добавил Порошенко.

Очередные президентские и парламентские выборы запланированы на Украине на весну и осень 2019 года.

Народный депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Порошенко.

"На этом Киев выстраивает свою политику, и на этом они будут выстраивать всю стратегию избирательного процесса. Порошенко будет навязывать всему обществу идею о том, что он единственный проукраинский кандидат, а всех остальных будет приписывать к "руке Москвы". Я вас уверяю, что так и будет. Все до единого кандидата, которые будут выступать в этой избирательной кампании, будут им представлены как "рука Москвы". На этом все будет построено, на этом они будут играть в период выборов. У них других вариантов нет. Я уже вижу – они для себя стратегию определили: русофобия, радикальные политические силы, "исторические факты", которые родились у них в голове, – все это будет навязываться украинскому обществу в период избирательного процесса. Поэтому Россия будет очень серьезным фактором украинских выборов. В Киеве попытаются все представить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства", – сказал Спиридон Килинкаров.

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