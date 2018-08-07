РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Климатолог рассказал, чем грозит повышение температуры на планете

(обновлено: 14:18 07.08.2018)
02240
© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезПерейти в фотобанкЭлектронное табло на улице показывает температура +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании. 4 августа 2018Электронное табло на улице показывает температура +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании. 4 августа 2018
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже при соблюдении условий Парижского соглашения, считают ученые. Директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.

Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже если условия Парижского соглашения по изменению климата будут выполнены. Об этом говорится в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS – издании Национальной академии наук США. 

Баренцево море в сумерках в районе Большого Скорбеевского мыса на полуострове Рыбачий в Мурманской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Эксперт: Баренцеву морю грозит катастрофа? Это просто гипотезы
Сейчас температура планеты примерно на градус превышает показатели доиндустриального периода – середины ХIХ века – и растет на 0,17 градуса за десятилетие. Парижское соглашение устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2 градуса, что считается относительно безопасным для Земли значением.

По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в "теплицу". 

"Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые "обратной связью". Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы", – отмечает ученый.

Исследователи выделили десять таких процессов. Среди них таяние вечной мерзлоты и арктических морских льдов, распад метангидратов океанического дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также сокращение объемов снежного покрова в этом регионе.

Последствия урагана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Эксперт: рост числа мощных ураганов – "не какое-то случайное явление"
Ученые предполагают, что эти процессы станут необратимыми при преодолении определенного "порога". При этом специалисты пока не готовы ответить на вопрос, где будет находиться точка климатического равновесия.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik прокомментировал исследования зарубежных ученых. 

"Есть множество сценариев и расчетов, в частности, в Главной геофизической обсерватории, которые показывают, что наиболее реально повышение средней температуры на 3 градуса к 2100 году. Но это средняя температура на планете, а для нас в России, например, повышение может составить 4 градуса, а для Арктики – 7-8 градусов, причем уже к середине века. При этом надо понимать, что средняя температура – это лишь некий средний индикатор. Мы видим, насколько неустойчивы сейчас погода и климат, насколько резкие перепады температур, которые могут достигать 20-ти градусов. Поэтому гораздо важнее отслеживать эти перепады и их частоту. А если уж говорить о потеплении, то тут, наверное, наиболее важно количество "волн жары", или "волн тепла". Частота этих волн растет и, по всем расчетам, будет расти. И к этому, конечно, надо готовиться", – Алексей Кокорин. 

В то же время, по его словам, термин "парниковый эффект" и сравнение планеты с "теплицей" не должны пугать. 

"Мы и так "большая теплица", ведь парниковый эффект появился очень давно, задолго до человека. Его величина составляет 33 градуса: сейчас средняя температура на планете составляет плюс 14 градусов, а без парникового эффекта была бы минус 19. Человек привнес в это примерно один градус, то есть около 3% – это немного. Чем грозит дальнейшее повышение? Конечно, это будет не как на Венере, но более частые волны жары, засухи, повышенная пожароопасность лесов, те или иные так называемые "южные болезни" – как паразитарные, так и инфекционные. Также можно прогнозировать более неравномерное выпадение осадков. В целом на планете их останется примерно столько же, но там, где их и так относительно много, будет выпадать еще больше – в частности, в Сибири, на севере России, Дальнем Востоке. А в засушливых местах – в Средиземноморье, на большей части Африки, в засушливых районах Азии – их будет еще меньше. Поэтому водная проблема – это одна из главных проблем, которая обострится в связи с таким изменением климата", – предупредил Алексей Кокорин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена