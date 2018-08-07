Климатолог рассказал, чем грозит повышение температуры на планете

Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже при соблюдении условий Парижского соглашения, считают ученые. Директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik прокомментировал этот прогноз.

Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже если условия Парижского соглашения по изменению климата будут выполнены. Об этом говорится в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS – издании Национальной академии наук США.

Сейчас температура планеты примерно на градус превышает показатели доиндустриального периода – середины ХIХ века – и растет на 0,17 градуса за десятилетие. Парижское соглашение устанавливает для глобального потепления рамки в 1,5-2 градуса, что считается относительно безопасным для Земли значением.

По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в "теплицу".

"Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые "обратной связью". Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы", – отмечает ученый.

Исследователи выделили десять таких процессов. Среди них таяние вечной мерзлоты и арктических морских льдов, распад метангидратов океанического дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также сокращение объемов снежного покрова в этом регионе.

Ученые предполагают, что эти процессы станут необратимыми при преодолении определенного "порога". При этом специалисты пока не готовы ответить на вопрос, где будет находиться точка климатического равновесия.

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik прокомментировал исследования зарубежных ученых.

"Есть множество сценариев и расчетов, в частности, в Главной геофизической обсерватории, которые показывают, что наиболее реально повышение средней температуры на 3 градуса к 2100 году. Но это средняя температура на планете, а для нас в России, например, повышение может составить 4 градуса, а для Арктики – 7-8 градусов, причем уже к середине века. При этом надо понимать, что средняя температура – это лишь некий средний индикатор. Мы видим, насколько неустойчивы сейчас погода и климат, насколько резкие перепады температур, которые могут достигать 20-ти градусов. Поэтому гораздо важнее отслеживать эти перепады и их частоту. А если уж говорить о потеплении, то тут, наверное, наиболее важно количество "волн жары", или "волн тепла". Частота этих волн растет и, по всем расчетам, будет расти. И к этому, конечно, надо готовиться", – Алексей Кокорин.

В то же время, по его словам, термин "парниковый эффект" и сравнение планеты с "теплицей" не должны пугать.

"Мы и так "большая теплица", ведь парниковый эффект появился очень давно, задолго до человека. Его величина составляет 33 градуса: сейчас средняя температура на планете составляет плюс 14 градусов, а без парникового эффекта была бы минус 19. Человек привнес в это примерно один градус, то есть около 3% – это немного. Чем грозит дальнейшее повышение? Конечно, это будет не как на Венере, но более частые волны жары, засухи, повышенная пожароопасность лесов, те или иные так называемые "южные болезни" – как паразитарные, так и инфекционные. Также можно прогнозировать более неравномерное выпадение осадков. В целом на планете их останется примерно столько же, но там, где их и так относительно много, будет выпадать еще больше – в частности, в Сибири, на севере России, Дальнем Востоке. А в засушливых местах – в Средиземноморье, на большей части Африки, в засушливых районах Азии – их будет еще меньше. Поэтому водная проблема – это одна из главных проблем, которая обострится в связи с таким изменением климата", – предупредил Алексей Кокорин.

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