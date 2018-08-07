Климатолог рассказал, чем грозит повышение температуры на планете

Средняя температура на Земле может вырасти еще на 4-5 градусов, даже если условия Парижского соглашения по изменению климата будут выполнены. Об этом говорится в статье международной группы ученых, опубликованной в журнале PNAS – издании Национальной академии наук США.
По словам ведущего автора исследования Уилла Стеффена из Австралийского национального университета, даже при выполнении целевого показателя по температуре сохраняется вероятность превращения Земли в "теплицу".
"Температура на Земле не определяется исключительно выбросами парниковых газов в процессе человеческой деятельности. Наше исследование предполагает, что антропогенное потепление на два градуса может запустить другие системные процессы, часто называемые "обратной связью". Они могут ускорить потепление, даже если мы перестанем выбрасывать в атмосферу парниковые газы", – отмечает ученый.
Исследователи выделили десять таких процессов. Среди них таяние вечной мерзлоты и арктических морских льдов, распад метангидратов океанического дна, исчезновение тропических лесов и лесов Северного полушария, а также сокращение объемов снежного покрова в этом регионе.
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин в эфире радио Sputnik прокомментировал исследования зарубежных ученых.
"Есть множество сценариев и расчетов, в частности, в Главной геофизической обсерватории, которые показывают, что наиболее реально повышение средней температуры на 3 градуса к 2100 году. Но это средняя температура на планете, а для нас в России, например, повышение может составить 4 градуса, а для Арктики – 7-8 градусов, причем уже к середине века. При этом надо понимать, что средняя температура – это лишь некий средний индикатор. Мы видим, насколько неустойчивы сейчас погода и климат, насколько резкие перепады температур, которые могут достигать 20-ти градусов. Поэтому гораздо важнее отслеживать эти перепады и их частоту. А если уж говорить о потеплении, то тут, наверное, наиболее важно количество "волн жары", или "волн тепла". Частота этих волн растет и, по всем расчетам, будет расти. И к этому, конечно, надо готовиться", – Алексей Кокорин.
В то же время, по его словам, термин "парниковый эффект" и сравнение планеты с "теплицей" не должны пугать.
"Мы и так "большая теплица", ведь парниковый эффект появился очень давно, задолго до человека. Его величина составляет 33 градуса: сейчас средняя температура на планете составляет плюс 14 градусов, а без парникового эффекта была бы минус 19. Человек привнес в это примерно один градус, то есть около 3% – это немного. Чем грозит дальнейшее повышение? Конечно, это будет не как на Венере, но более частые волны жары, засухи, повышенная пожароопасность лесов, те или иные так называемые "южные болезни" – как паразитарные, так и инфекционные. Также можно прогнозировать более неравномерное выпадение осадков. В целом на планете их останется примерно столько же, но там, где их и так относительно много, будет выпадать еще больше – в частности, в Сибири, на севере России, Дальнем Востоке. А в засушливых местах – в Средиземноморье, на большей части Африки, в засушливых районах Азии – их будет еще меньше. Поэтому водная проблема – это одна из главных проблем, которая обострится в связи с таким изменением климата", – предупредил Алексей Кокорин.
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