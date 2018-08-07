РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: F-22 и F-35 – это "подкрадывающиеся хищники", а Су-35 –"охотник"

(обновлено: 12:25 07.08.2018)
010280
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияСу-35Су-35
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
National Interest оценил шансы Су-35 в борьбе с американскими истребителями-невидимками. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал об основных преимуществах российского самолета.

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 заметно превосходит все имеющиеся западные аналоги, но его способность на равных бороться с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35 пока непонятна, пишет журнал The National Interest

Многофункциональный истребитель Су-57 во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военный эксперт оценил выводы National Interest о российских истребителях
По данным NI, из вооружения Су-35 использует ракеты радиолокационного самонаведения K-77M, имеющие заявленную дальность свыше 190 километров. На коротких дистанциях используется ракета Р-74 с инфракрасным управлением, которую пилот может самостоятельно навести на цель с помощью оптического прицела на шлеме. Кроме того, в арсенале Су-35 есть ракеты Р-27 средней дальности и Р-37 высокой дальности, рассчитанные на противодействие системам дальнего радиолокационного обнаружения и самолетам-заправщикам в условиях радиоэлектронной войны.

Главным средством борьбы с самолетами-невидимками в арсенале Су-35, как предполагается, являются радар "Ирбис-Е" с пассивной антенной решеткой с электронным сканированием, а также оптико-локационная система ОЛС-35, включающая в себя тепловизор, который сопровождает цели и обладает радиусом действия в 80 километров.

Как считает NI, все эти факторы позволяют заявить, что Су-35 превосходит все западные аналоги четвертого поколения, в частности американские F-15 и европейские "Еврофайтеры" и "Рафали".

Однако все эти преимущества, по мнению издания, вряд ли помогут Су-35 в бою с американскими самолетами-невидимками пятого поколения F-22 и F-35, которые смогут обнаружить российский истребитель на расстоянии до 160 километров и выпустить по нему целый град ракет. Но, тем не менее, Су-35 может дать отпор F-22 и F-35, если каким-то образом сократит расстояние и войдет в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения.

Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
Эксперт: мы способны видеть "невидимки" F-35 и F-22, а значит – их сбивать
Несмотря на все доводы, окончательно решить вопрос, какой самолет будет лучше, как считает NI, позволят лишь боевые испытания, поскольку на исход воздушного боя серьезно влияют и другие факторы, такие как вспомогательное вооружение, профиль полета, уровень подготовки пилота.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что главным преимуществом истребителей Су-35 является его сверхманевренность, тогда как американцы главной задачей определили "незаметность" своих F-22 и F-35.

"Когда американцы создавали свои самолеты-невидимки, то пилотажные свойства самолета, а также его способность совершать маневры на больших скоростях, с большими перегрузками как бы не учитывались – во главу угла ставился принцип незаметности. Самолеты должны незаметно входить в зону пуска своих ракет и так же незаметно выходить из этой зоны – это их основная задача. Но дело в том, что абсолютной "незаметности" не существует, существует снижение радиолокационной заметности всего лишь на 30%, и то только с одного ракурса облучения, при этом с других ракурсов этот самолет может быть виден достаточно хорошо. Если такой самолет видит комплекс ПВО, то его видит и РЛС самолета Су-35С на расстоянии применения оружия класса воздух-воздух, которое есть на его борту. И такая ракета однозначно поразит самолет-невидимку, потому что по своим маневровым качествам и перегрузкам, на которых летают наши ракеты, американские самолеты F-22 и F-35 летать не могут", – сказал Алексей Леонков. 

По его мнению, преимущества в бою Су-35 очевидны.

"Американские F-22 и F-35 – это "подкрадывающиеся хищники", а самолет Су-35 – это "охотник". И ему, кстати, радиолокационная незаметность особо не нужна, потому что бортовой комплекс обороны "Хибины" обеспечивает защиту от большинства видов вооружения класса "воздух-воздух". И по маневровым качествам – то, что может вытворять наш самолет с отклоняемым вектором тяги двигателя, который на нем стоит – он  превосходит возможности, например, F-22. Максимум, что может сделать американский самолет – это быстро закрутить "петлю Нестерова", а Су-35 может фактически разворачиваться на месте на 180 градусов и атаковать преследующий его истребитель", – отметил военный эксперт.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена