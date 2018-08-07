"Политический шаблон". Эксперт о действиях Лондона по "делу Скрипалей"

Британия подготовит запрос на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в причастности к "делу Скрипалей", сообщают СМИ. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как будут развиваться события.

Британские власти готовят запрос на экстрадицию двух россиян, ответственных, по мнению Лондона, в атаке в Солсбери, сообщает газета The Telegraph. При этом, как отмечается в материале издания, правительство призывает к "международному давлению", которое "заставит Россию поступить правильно". По данным газеты, процедура подготовки документов может занять несколько недель или даже месяцев.

Ранее о планах Лондона запросить у Москвы экстрадицию двух подозреваемых писала газета Guardian. Однако в МИД Великобритании назвали эти сообщения спекуляцией.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение, что британские власти действуют по шаблону.

"Мне кажется, это обычный шаблон британской вешней политики. Как правило, сначала версия озвучивается через СМИ в общем виде. Цель – подготовить общественность, и не столько британскую, сколько международную, в основном, британских союзников по НАТО и коллег по ЕС. Обычно происходит так: версии озвучиваются, опровергаются британскими властями, а потом уже британские власти действительно делают ранее озвученные шаги. Смысл того, что тема Солсбери продолжает оставаться в фокусе, – это поддержание напряженности в российско-британских отношениях и в целом поддержание антироссийского духа в НАТО и ЕС", — сказал Владимир Оленченко.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Более того, МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.