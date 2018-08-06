Политолог: выслав дипломатов РФ, Греция повела себя как "слабая страна"

Послу Греции в Москве вручили в российском МИДе ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы в ответ на "недружественные действия Афин". Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Греческого посла в Москве Андреаса Фриганаса вызвали в российский МИД, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Фриганасу вручили ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы в ответ на "недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан".

В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и выдворила двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам запретили въезд в страну. При этом чиновник в греческом правительстве рассказал РИА Новости, что высылка дипломатов была "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

В свою очередь, посол России в Греции Андрей Маслов отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями.

"Мы категорически отвергаем эти обвинения", – сказал дипломат телеканалу RT, добавив, что российские дипломаты были выдворены из Греции "бездоказательно".

Политолог, член экспертного совета Института социально- экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что зеркальные действия Москвы полностью адекватны сложившейся ситуации.

"Зеркальные действия – это стандартная практика, при которой одна сторона симметрично реагирует на действия другой. Так что наши действия, что называется, по определению полностью соответствует дипломатической практике. Наш ответ абсолютно адекватен: мы на действия греческой стороны отвечаем аналогичным действием", – сказал Алексей Зудин.

По его словам, проблема возникла из-за неадекватных действий Греции.

"Проблема – в неадекватных исходных шагах греческого правительства, когда Греция заявила, что действия России якобы создают угрозу ее национальной безопасности. Оценивать нужно именно это событие, и оценивать в более широком контексте. Этот контекст определяется прежде всего внешними игроками, а именно курсом Североатлантического альянса на Балканах … То, что Греция выдвинула претензии России без какого-то реального повода с нашей стороны, показывает, что Греция проявила себя как слабая страна. Можно предположить, что было давление внешних игроков на Афины, и они поддались этому давлению. Именно в этом, мне кажется, надо искать причины нынешней ситуации", – сказал Алексей Зудин.

В июле министр иностранных дел Греции Никос Котзиас высоко оценил профессиональные качества своего российского коллеги Сергея Лаврова. Он рассказал, что считает Лаврова одним из лучших дипломатов, действующих на международной арене, и сообщил, что российский министр попросил пригласить его совершить визит в Грецию.

Котзиас добавил, что целью поездки российского министра должна стать подготовка визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, и подчеркнул, что Афины будут приветствовать его визит "в любом случае".

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