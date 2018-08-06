Аналитик о совете Гройсмана по газу: украинцы и так уже "ужались донельзя"

Украинский премьер Владимир Гройсман посоветовал жителям страны потреблять меньше газа. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik объяснил, почему в данном случае Киев "рапортует" именно к населению.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам потреблять меньше газа, чтобы не пришлось покупать его у России.

"Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем, и развивать энергоэффективность", – написал премьер в Facebook.

Ранее Гройсман на заседании правительства заявил, что необходимо полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой. Он заверил, что Украина сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу своего топлива, а впоследствии и снизить цену на него внутри страны.

Киев прекратил покупать газ у Москвы в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах страна не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

По данным "Нафтогаза Украины", в 2017 году в стране добыли 20,5 млрд кубометров газа (в 2016 году – 20,1 млрд кубов). При этом в 2017 году Украина использовала 31,9 млрд кубов топлива.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik объяснил, почему правительство Украины в данном случае обращается именно к простым украинцам.

"Идея эта не новая, мы помним, что еще зимой, когда в подземных хранилищах газа Украины оставались минимальные объемы, такой призыв уже был к украинцам – мол, срочно надо подвернуть вентиля, никому лишнего газа не использовать, чтобы его хватило. Только тогда, насколько я помню, это исходило от "Нафтогаза". Почему они к населению "рапортуют"? Потому что в последние годы потребление газа в промышленности и так существенно упало. То есть если раньше приходилось импортировать больше 20 млрд кубов, то сейчас импорт в 10 млрд – как раз за счет того, что промышленность стала меньше потреблять. Украина из аграрно-промышленной страны становится просто аграрной, промышленность отмирает, соответственно, и потребление становится меньше. Но коммунальный сектор, газ, который идет на отопление и непосредственно в квартиры для бытовых нужд – эти объемы не сокращаются просто так. То есть основное потребление газа сейчас идет в бытовом секторе", – сказал Игорь Юшков.

Вместе с тем он отметил, что подобные инициативы лишь загонят население Украины в еще более сложную ситуацию.

"В Киеве считают, что если в бытовом секторе потребление газа уменьшится, то это позволит отказаться от импорта. Вот только сократить потребление в бытовом секторе – это самое сложное, потому что люди и так потребляют газа на минимуме. Ведь тарифы на газ подняли очень сильно. То есть ситуация и так довольно сложная. Население и так уже ужалось донельзя. Так что ждать, что украинцы вообще газом перестанут пользоваться – это, наверно, наивно со стороны украинского правительства", – заключил аналитик.

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