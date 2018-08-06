Эксперт: для Ирана ситуация с санкциями – сложная, но не безнадежная

ЕС со вторника начнет блокировать действие американских санкций против Ирана, сообщили в Брюсселе. Эксперт Ирина Федорова в эфире радио Sputnik высказала мнение о том, как может складываться ситуация в дальнейшем.

С седьмого августа ЕС начнет блокировать действие американских санкций против Ирана. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

В Брюсселе объяснили этот шаг желанием защитить европейские компании, которые ведут бизнес с Тегераном.

В июле главы МИД стран-членов Евросоюза одобрили поправки в "Блокирующий статут". Он признает недействительными на территории Европы санкции США в отношении Тегерана.

США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Следует ожидать, в частности, возвращения запретов на приобретение Ираном американских долларов; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах; санкции против иранских автомобилей. Кроме того, Вашингтон отзывает разрешения на экспорт Ираном ковров и продуктов питания в США.

Ожидается, что ряд других односторонних санкций США, в том числе против нефтяного сектора Ирана, будет введен в ноябре.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в эфире радио Sputnik отметила, что одностороннее восстановление Соединенными Штатами санкций против Ирана в любом случае нанесет ощутимый удар по его экономике.

"Нет сомнения, что и первый этап санкций, которые возобновляются сегодня, и второй этап, который будет в ноябре, нанесут весьма ощутимый удар по иранской экономике. Даже на одном лишь ожидании американских санкций иранский риал упал больше чем в два раза. Помимо этого мы видим, что в ожидании вторичных санкций США многие европейские компании уже ушли или собираются уходить из Ирана – несмотря на заверения стран ЕС о намерении противостоять введению этих санкций. Таким образом, мы видим, что ситуация складывается достаточно сложная для Ирана. Но не безнадежная. Во-первых, Иран в определенной степени уже привык жить под санкциями. Во-вторых, в прессе уже муссируются слухи, что якобы готовится почва для переговоров США и Ирана. Тегеран отвергает эти слухи, и никаких официальных подтверждений подготовки таких контактов нет. Но исключать вероятность таких переговоров в будущем мы не можем", – сказала Ирина Федорова.

По ее мнению, в отношениях США и Ирана не исключено развитие ситуации по "северокорейскому сценарию".

"Сначала происходит резкое ухудшение отношений, раздаются жесткие угрозы – а потом так или иначе ситуация смягчается. (Президент США Дональд) Трамп в этом случае выглядит чуть ли не как миротворец, предотвративший наихудший вариант развития событий. И плюс к этому – как умелый политик, решивший ситуацию не только самым выгодным, но и наиболее безболезненным для Соединенных Штатов образом. В преддверии ноябрьских выборов в конгресс США Трампу это все очень нужно продемонстрировать", – заключила Ирина Федорова.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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