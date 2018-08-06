Эксперт: у Китая серьезные намерения резко расширить оборонный потенциал

Китай успешно испытал первый гиперзвуковой летательный аппарат. Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта разработка – большое достижение КНР.

В Китае успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат "Синкун-2" ("Звездное небо"). Об этом говорится в сообщении Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

Испытание прошло в пятницу, 3 августа, на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе десять минут, за это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

Сообщается, что академия три года занималась его разработкой.

Как пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории.

В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов высказал мнение, что разработка аппарата – большое достижение Китая.

"Конечно, один вид вооружений не может гарантировать безопасность, но разработка резко расширяет возможности Китая. А если принять во внимание, что на подходе другие системы вооружений, в частности новые по качеству авианосцы, и речь идет об истребителях пятого поколения технологии "стелс", то все в комплексе выглядит очень солидно. Ведь (председатель КНР) Си Цзиньпин недавно заявил, что геополитические интересы Китая предполагают наличие самого мощного в мире военно-морского флота. То есть у Китая очень серьезные намерения резко расширить свой оборонный потенциал. Гиперзвуковые летательные аппараты – это одна из последних новинок вооружений, и Китай, видимо, достиг немалого прогресса в этом деле. Правда речь пока идет об испытательных образцах, до систем вооружений, видимо, должно пройти определенное время. Но все равно это большое достижение", – сказал Владимир Терехов.

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