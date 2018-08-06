Политолог прокомментировала слова Порошенко о ЕС и восстановлении Донбасса

Петр Порошенко заявил, что ЕС готов присоединиться к восстановлению "освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей". Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik предположила, что имеет в виду президент Украины.

Евросоюз готов присоединиться к восстановлению "освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей", заявил украинский президент Петр Порошенко.

"На саммите ЕС-Украина мы договорились запустить мою инициативу о патронаже заинтересованных государств – членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий для осуществления целевых проектов по оказанию помощи в области восстановления инфраструктуры, экономического развития и обеспечения нормальной жизни", – написал он в Facebook.

В декабре прошлого года Евросоюз и Украина подписали соглашение о выделении 50 млн евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса.

Также в конце июня совет ЕС одобрил выделение Киеву пакета новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро при выполнении страной определенных условий. Предыдущую подобную программу для Украины одобрили в 2015 году. Однако Киев получил лишь 1,2 млрд евро вместо 1,8 млрд, поскольку власти страны не выполнили ряд условий, в том числе, по борьбе с коррупцией.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik уточнила, что в данном случае речь, несомненно, идет только о тех районах Донбасса, которые находятся под контролем Киева.

"Кто такой Порошенко, чтобы принимать решения за весь Донбасс? Киев контролирует только часть территории данного региона, а для жителей (самопровозглашенных – ред.) Донецкой и Луганской народных республик решения Порошенко не имеют никакого значения. Так что возможно, что в ЕС решили развить бурную деятельность на территории Донбасса, контролируемой Киевом, потому что там восстанавливать нужно очень многое. И не столько то, что могло быть повреждено в результате боевых действий, сколько то, что пострадало за двадцать с лишним лет украинской государственности: там ведь двадцать с лишним лет инфраструктура не ремонтировалась. Я не могу исключить и того, что создается какая-то коррупционная схема с участием Порошенко и его окружения, а может быть, и кого-то из ЕС. В любом случае, говорить сейчас всерьез что-то о восстановлении Донбасса с участием ЕС не приходится", – сказала Наталья Макеева.

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