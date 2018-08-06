В Санкт-Петербурге 20-21 сентября пройдет Второй Евразийский женский форум. Его тема в этом году – "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". О целях и предстоящих мероприятиях форума радио Sputnik рассказала сенатор Лилия Гумерова.

В конце сентября в Санкт-Петербурге приедут десятки делегаций. В городе на Неве пройдет одно из самых масштабных женских мероприятий – Второй Евразийский женский форум. Девиз в этом году – "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". Организаторы форума – Совет Федерации России и Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ.

По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, в мире продолжает расти запрос на так называемую "мягкую силу". То есть на женский стиль управления, который в значительной мере отличается от мужского, и именно поэтому Евразийский женский форум сейчас так востребован.

Сенатор Лилия Гумерова: в мире продолжает расти запрос на "мягкую силу" Your browser does not support HTML5 audio

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