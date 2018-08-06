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Политик: реакция МИД Украины на поездку Путина в Крым – "фантомные боли"

(обновлено: 15:07 06.08.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин с солистами балета во время посещения вечера-открытия фестиваля под открытым небом Опера в Херсонесе. 4 августа 2018Владимир Путин с солистами балета во время посещения вечера-открытия фестиваля под открытым небом Опера в Херсонесе. 4 августа 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал реакцию украинской стороны.

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.

В субботу президент России посетил открытие фестиваля "Опера в Херсонесе", который проходит в Крыму.

Владимир Путин во время беседы со строителями участка автодорожной части Крымского моста. 14 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Это не их дело". Политолог о реакции Госдепа на визит Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 4 августа президента России В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – Автономную Республику Крым и Севастополь", – говорится в сообщении МИД Украины.

В ведомстве заявили, что Украина считает этот визит и любые подобные поездки российских чиновников в Крым "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал это заявление.   

"Президент Путин приехал домой, в тот регион России, где его не просто любят, а обожают. Он – у себя дома, а мы – со своим президентом, которого сами избирали. Что же касается реакции господина (президента Украины Петра) Порошенко и его окружения, то это фантомные боли. Власть ничего из себя представить не может, поэтому им надо демонстрировать видимость борьбы за "территориальную целостность Украины", за некий возврат потерянных территорий по одной простой причине: успеха внутри государства нет, коррупция разлагает Украину, предстоящие выборы не оставляют шансов на победу Порошенко. Следовательно, нужен внешний враг. Поэтому ничего нового мы не увидели и не увидим. Кроме как дальнейшего падения и разложения государства под названием Украина", – сказал Вадим Колесниченко.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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