Политолог: Китай станет "кошмаром для США" в Сирии? Им уже стала Россия

Участие КНР в антитеррористической операции в Сирии стало бы "кошмарным сценарием" для США, пишут австрийские СМИ. Это мнение в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Игорь Шатров.

Участие Китая в антитеррористической операции в Сирии стало бы "кошмарным сценарием" для США, пишет австрийское издание Contra Magazin.

Автор статьи ссылается на китайского посла в Дамаске Ци Цяньцзиня, который ранее заявлял о намерении Пекина предоставить больше помощи сирийскому народу и правительству.

Издание отмечает, что на данный момент в сирийской провинции Идлиб орудуют, в том числе, прибывшие из Китая джихадисты, которые связаны с "Аль-Каидой"*, "поддерживаемой США и странами Персидского залива". Также в статье сказано, что Пекин заинтересован в "уничтожении тысяч уйгурских террористов, уезжавших в последние годы из Китая в Сирию".

Как пишет издание, если помимо России и Ирана в регионе проявит активность и Китай, то вскоре сирийское правительство установит полный контроль над территорией своей страны, однако для Вашингтона и арабских стран Персидского залива это было бы кошмарным развитием событий.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал статью в австрийском издании.

"Участие Китая в антитеррористической операции в Сирии в настоящий момент не требуется. Военно-политическая ситуация складывается таким образом, что террористы уже практически окончательно уничтожены на большей территории страны – во всяком случае там, где помощь сирийской правительственной армии оказали российские ВКС. Так что военное участие Китая (в антитеррористической операции в Сирии – ред.), возможно, и стало бы кошмаром для Соединенных Штатов, но, я думаю, не меньшим кошмаром стало для него участие в операции Российской Федерации. Сейчас уже нет сомнений, что благодаря помощи российских ВКС сирийская армия успешно справится с террористами и введения каких-то дополнительных сил не понадобится", – сказал Игорь Шатров.

Он уверен, что слова китайского посла в Сирии были неверно истолкованы.

"На самом деле, я думаю, китайский посол говорил о том, что Китай будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Сирии, которую он и оказывал в последние годы, а слова посла были превратно истолкованы. Для такого толкования у западных СМИ и политиков есть основания: политический и военный вес Китая растет. Но китайское влияние проявляется в иной сфере – экономической. Я полагаю, что Китай будет активно участвовать в послевоенном восстановлении Сирии вместе с Российской Федерацией и другими странами, заинтересованными в мирном разрешении сирийского конфликта. И вот на этом участке Китай составит серьезную конкуренцию Западу, который, по всем ощущениям, не будет допущен к серьезным проектам в послевоенном восстановлении Сирии", – предположил Игорь Шатров.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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