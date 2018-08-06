Военный эксперт оценил "секретное оружие" танка Т-14 на базе "Арматы"

National Interest рассказал о "секретном оружии" "Арматы". В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин отметил, что разработка комплекса активной защиты новейшего российского танка шла с учетом реальных боевых действий.

Секретное оружие танка Т-14 на базе "Арматы" – комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит", пишет журнал National Interest.

Как сообщает издание, активная защита новейшего российского танка дополнена "инновациями и невиданными ранее системами". Разработчики "Афганита" хотели совместить в одном КАЗ преимущества сразу двух комплексов защиты от противотанкового вооружения: "Дрозд" и системы оптико-электронного подавления "Штора".

Отмечается, что "Афганит" подразумевает размещение двух активных фазированных антенных решеток по бокам от пушки, каждая из которых будет обладать пеленгом немногим более 90 градусов. Эти радары будут работать как в активном, так и пассивном режимах. Так, в пассивном режиме они смогут засекать радиолокационные станции обнаружения наземных целей и, возможно, перехватывать сигналы, посылаемые радиоуправляемым противотанковым ракетам.Кроме того, в новом КАЗ будет набор оптических датчиков для отслеживания запуска противотанковых ракет. Для этих же целей в систему защиты добавят и используемые с 80-х годов лазерные приемники.

Журнал добавляет, что в комплекс "Афганит" входит размещение на задней стороне танковой башни пусковых установок, выстреливающих специальными средствами для создания дымовых завес и рассеивания материалов, обеспечивающих радиолокационное отражение или тепловое излучение.

Также в новейшем КАЗ предусмотрена установка, пускающая ударные ядра со скоростью порядка 1,7 километра в секунду для перехвата противотанковых снарядов на случай, если более "мягкие" средства защиты не окажутся эффективными.

В Минобороны РФ, в свою очередь, главными боевыми характеристиками "Арматы" называют высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.

В эфире радио Sputnik аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что разработка комплекса активной защиты шла с учетом реальных боевых действий.

"На текущий момент "Армата" оснащается именно перспективными КАЗ, они должны повышать эффективную защиту от актуальных систем ПТРК, которые можно встретить в руках различных террористических группировок и большинства современных армий. Массированное производство этого комплекса должно повысить защищенность экипажей новых боевых машин и их способность действовать против самого разного противника, там, где высок риск поражения различными противотанковыми средствами. Что касается превосходства этих систем защиты, то еще в ходе боевых действий в Сирии выяснилось, что российские комплексы активной защиты оказались более эффективными, нежели комплексы, которые устанавливались на немецкие танки "Леопард 2", на "Абрамсы", на модели М60. То есть, насколько известно, комплекс защиты разрабатывался, в том числе, с учетом опыта, полученного в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Насколько он эффективен по сравнению с западными аналогами сказать сложно, поскольку западные аналоги не испытывались в длительном серьезном конфликте. Материала для сравнения нет", – сказал Борис Рожин.

Впервые "Армату" представили в 2015 году на Параде Победы 9 мая в Москве, в этом году она будет открыта для публичной демонстрации в ходе форума "Армия-2018".

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