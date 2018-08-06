"Саднящая реакция". Политолог об обвинениях Киевом РФ в блокировании портов

В Киеве обвинили Россию в блокировании украинских портов с помощью военных. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Украина пожинает плоды собственной безрассудной политики.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Россия якобы использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у владельцев кораблей заходить в украинские порты. По его словам, из-за этого порты испытывают определенные проблемы, в частности, корабли стали реже заходить в Мариуполь и Бердянск.

"Это существенная цифра, мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", – заявил Омелян.

Россия идет на такие шаги, чтобы "дестабилизировать" ситуацию на Украине, считает он. Министр также рассказал, что Киев рассчитывает на помощь союзников по "коалиции против России" в этом вопросе.

"Мы работаем с нашими партнерами, чтобы аналогичные меры были введены против российских черноморских портов", – заявил украинский министр и привел в пример вариант с ограничением заходов в российские порты судов с европейской регистрацией.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что Украина пожинает плоды собственной безрассудной политики.

"Пиратское государство Украина первым начало нарушать безопасность акватории Азовского моря. И, конечно, все спекуляции украинских чиновников по поводу того, что Россия якобы препятствует мореходству являются политизированной риторикой. Им хочется всю ответственность возложить на Россию. Совершенно очевидно, что после похищения российских моряков судна "Норд", других провокаций, в том числе публичных угроз, которые представители Украины позволяли себе в отношении российского мореходства, сделаны выводы и приняты меры безопасности. Понятно, что обвинения в адрес России будут продолжаться – это болезненная, саднящая реакция на последствия собственных агрессивных действий. Поскольку Украина преступает международное морское законодательство, она думает, что последствий не будет. Но последствия наступили, и у них есть неприятный для Украины, болезненный привкус, который она пытается компенсировать агрессивной риторикой", – сказал Александр Асафов.

Украинские депутаты ранее не раз выдвигали предложения по противодействию России в данном регионе. Так, в июле в Раде предложили расторгнуть договор о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива. А в конце мая украинская политическая партия "УКРОП" призвала расторгнуть отношения с Россией, а также ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях. Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.

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