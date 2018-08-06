Эксперт: в назначении Сигала спецпредставителем МИД есть "новый элемент"

Бывший американский посол в России Майкл Макфол назвал "жестом отчаяния" назначение актера Стивена Сигала в МИД. В эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии МИД РФ Лев Клепацкий прокомментировал это заявление.

Бывший американский посол в России Майкл Макфол счел "жестом отчаяния" назначение актера Стивена Сигала на должность в российском МИД. Свою реакцию он разместил в Twitter, ограничившись коротким постом со ссылкой на решение внешнеполитического ведомства.

Американский актер, у которого есть российский паспорт, накануне занял пост специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Это общественно-политическая должность, не предполагающая денежного вознаграждения. Ее функции схожи с теми, что есть у послов доброй воли ООН.

Сам актер признался, что уже давно неофициально работает над налаживанием отношений двух стран, а сейчас благодарен за возможность заниматься этим официально.

Комментируя реакцию Майкла Макфола в эфире радио Sputnik, профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в свою очередь назвал назначение Стивена Сигала оригинальным ходом.

"Не могу понять, почему бывший американский посол в России называет это назначение "актом отчаяния". Ведь привлечение структур гражданского общества к дипломатии – явление не новое. Сверхординарного здесь ничего нет. Новым в данном случае является то, что спецпредставитель — неофициальное лицо, работающее на общественных началах. И это действительно новый элемент. С одной стороны, Сигал является представителем официальной структуры – МИД, а с другой стороны, он выступает в личном качестве. И это, по-моему, очень оригинальный ход. Сигал — фигура известная. Естественно, контакты, которые он имеет, он может использовать для того, чтобы улучшить гуманитарную часть наших отношений. Возможно, это будут связи в области образования, в каких-то еще сферах. И это, видимо, будет еще предметом обсуждения, но с учетом того, чего хочет он сам, на что он нацелен. Его назначили, но это не значит, что ему дали приказ. Он человек творческий, самостоятельный, и в этом – специфика его представительства", — сказал Лев Клепацкий.