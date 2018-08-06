Политолог: Госдеп США открыл еще одну линию наступления на Россию

Посольство России в США уличило Госдеп в "мегафонной дипломатии". В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло поделился мнением о том, что стоит за действиями американского внешнеполитического ведомства.

Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов вызван в Госдепартамент, сообщила в своем Twitter официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

По ее словам, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал Жирнова из-за якобы "агрессивной" политики Москвы в отношении Вашингтона. Она уточнила, что от Жирнова ждут комментария "на попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США", добавив, что Соединенные Штаты "не потерпят этого агрессивного вмешательства".

Посольство России, комментируя информацию о вызове Жирнова в Госдеп, выразило сожаление, отметив, что США скатываются к "мегафонной дипломатии". В дипмиссии выразили недоумение, о каком ответе за "вмешательство" может идти речь, "если сам предмет обвинений не существует в принципе", напомнив, что за два года Россия неоднократно развенчивала абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций.

В посольстве заявили, что Госдеп фактически подыгрывает тем силам в истеблишменте США, которые раскручивают в собственных интересах тему "вмешательства России" в американские политические процессы.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло поделился мнением о том, что стоит за действиями американского внешнеполитического ведомства.

"США перешли в очередное наступление по делу о мифическом российском вмешательстве. Протест, который вручили в Госдепе временному поверенному в делах России в США, собственно говоря, лежит в общей канве той агрессивной внешней политики, которую Соединенные Штаты в последнее время развивают в отношении РФ по этому делу. Сейчас американцы утверждают, что именно через соцсети "российские агенты влияния" формируют общественное мнение в США. По логике их действий видимо стоит ожидать, что следующим шагом станет введение санкций, а затем они начнут проводить активные контроперации – операции информационной войны. То есть это начало серьезного наступления, и легкомысленно считать, что это очередная нелепая выходка Госдепартамента. Это начало очень серьезной атаки на РФ. Все это делается перед промежуточными выборами в конгресс. Просто это еще она из линий агрессивного наступления на Россию и на (президента США Дональда) Трампа с его администрацией", — сказал Андрей Манойло.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых "связей" Трампа с Россией, опровергаемых в Белом доме и Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером. Несмотря на то что оно длится больше года, доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было представлено.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в различных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о якобы происходившем российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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