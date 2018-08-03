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Психотерапевт: для Zombie Boy каждая татуировка была "дозой"

(обновлено: 20:13 03.08.2018)
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© AP Photo / Felipe Dana Канадская модель Рик Дженест, известный как зомби-бой. Архивное фотоКанадская модель Рик Дженест, известный как зомби-бой. Архивное фото
© AP Photo / Felipe Dana
СМИ сообщили о смерти тату-модели Zombie Boy, известного благодаря множеству татуировок. Психотерапевт Рамиль Гарифуллин в эфире радио Sputnik высказал мнение о психологическом состоянии Рика Дженеста, и о том, какой он был личностью.

Канадец Рик Дженест, или Zombie Boy, известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, покончил с собой, сообщила в пятницу радиостанция Radio Canada со ссылкой на полицию.

Как сообщается, Дженест был обнаружен мертвым в среду в Монреале. Ему было 32 года. Согласно данным властей, мужчина испытывал психологические проблемы.

© REUTERS / Juan Carlos Ulate/File photo
Рик Дженест, известый по прозвищу Zombie Boy
Рик Дженест приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню "Born This Way", после чего участвовал во множестве показов дизайнеров. Узнав о случившемся, Леди Гага написала в Twitter, что "более чем опустошена" этим известием.

"Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и уничтожить стигму, что мы не можем говорить об этом. Если ты страдаешь, позвони другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга", – написала Леди Гага.

Рик Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок насекомых и костей. Чернильными рисунками было покрыто не менее 90% его тела.

Дженест сделал свою первую татуировку после операции по удалению опухоли мозга, которую он пережил в 15 лет. Как сообщает канадская радиостанция, его прозвище возникло именно в то время.

Доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, психотерапевт Рамиль Гарифуллин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем было связано решение Рика Дженеста покрыть практически все свое тело татуировками.

"Тут правильно говорить не о том, что татуировки ведут к каким-то психологическим состояниям. А наоборот, изначально существует уже определенное психологическое состояние – депрессия, пустота, какие-то потери смыслов, ценностей. Одним словом – страдания. И в этом случае люди ищут различные механизмы для того, чтобы как-то "привязаться" к жизни, организовать жизнеутверждение. При этом татуировка – это ведь не просто рисунок, это, прежде всего, процесс ее нанесения, при котором есть преодоление, испытание. И после этого человек на некоторое время приобретает некий подъем духа, и проблемы депрессии, пустоты, которые у него раньше были, как бы исчезают", – сказал Рамиль Гарифуллин.

Он считает, что главная проблема Рика Дженеста состояла в том, что он страдал аддикцией, то есть испытывал привязанность к определенным ценностям, без которых уже не мог жить.

"Надо признать, что эта личность, скорее всего, была аддитивной, то есть легко привязывалась к различным ценностям, без которых у нее возникали бы депрессии. Такими ценностями могут быть не только наркотики, алкоголь, такими ценностями могут быть, в том числе, и татуировки. Поэтому аддикция, как зависимость, часто является основанием для того, что человек себя изрисовывает, причем, не потому, что просто хочет поставить рекорд, а потому что у него ограниченная площадь тела, а приступы необходимости получения дозы переживания в процессе нарисования случаются все чаще и чаще, поэтому, конечно, он (Рик Дженест – ред.) был весь изрисован. То есть татуировки, их нанесение часто бывают продуктом этой аддикции", – отметил психотерапевт.

По его мнению, тематика татуировок в данном случае – вторична.

"Они (такие люди, как Рик Дженест – ред.) организуют себе некую пограничную ситуацию между жизнью и смертью, некий экстрим. И на основании этого преодоления они ощущают некие ценности, происходит выброс адреналина и привязка к жизни на некоторое время. Поэтому, повторюсь, этот человек страдал депрессивным синдромом. И с помощью своих аддикций, зависимостей вызывал у себя всплеск адреналина, как наркоман. Истоки – в его депрессии. Содержание его татуировок, связанное с тематикой смерти – это все вторично. Первично – это процесс, когда он сам себя вовлекает в самоистязание, некое преодоление. При этом дозировка этих процессов росла, а, следовательно, росла и депрессия. Кроме того, возможно, таким образом он замещал прием наркотиков, заменяя их экстримом", – заключил Рамиль Гарифуллин.

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