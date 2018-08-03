Эксперт: в убийстве журналистов в ЦАР политической версии быть не может

Российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили при попытке оказать сопротивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
На брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что к расследованию убийства российских журналистов подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов, при поддержке которых правоохранительные органы республики провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.
Захарова отметила, что утверждения СМИ о том, что вопросы безопасности съемочной группы якобы были согласованы с миссией ООН в ЦАР, не соответствуют действительности. Ни в самой миссии, ни в департаменте безопасности секретариата ООН не знали о поездке журналистов, пока власти ЦАР не сообщили об их гибели.
Как выяснилось, продолжила Захарова, по неизвестным причинам россияне не обращались за каким-либо содействием и получением аккредитации в местные органы, а также не воспользовались бронежилетами и касками с надписями, которые подтверждали бы их принадлежность к прессе.
"При этом я хочу сказать, что сегодня все данные были переданы родственникам погибших", – добавила Захарова.
Член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что российские журналисты стали заложниками местных нравов.
"ЦАР – специфическая страна со специфическими нравами. Поэтому здесь нечему удивляться, эта версия совершенно очевидная. Я не думаю, что там может быть какая-то политическая версия. Просто подвернулись под руку люди с деньгами, вот и все. Никакой сенсации в этой информации нет. Потому что любой человек, который выезжает в подобный регион, должен понимать, что он становится заложником местных нравов и обычаев. Если местные нравы, скажем так, позволяют ограбить белого человека, значит, надо как-то самим обеспечивать свою безопасность. При всей трагичности ситуации приходится констатировать, что тут ничьей вины нет, кроме самих этих ребят", – сказал Александр Михайлов.
О том, что неподалеку от центральноафриканского города Сибю обнаружили тела трех человек с пресс-картами, стало известно во второй половине дня 31 июля.
Вскоре выяснилось, что это россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. У них были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Группа работала в ЦАР от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.
По данным местного Radio Ndeke Luka, на Джемаля, Расторгуева и Радченко напали в 24 километрах от Сибю. Водителю удалось сбежать и сообщить о произошедшем властям. По его словам, нападавших было десять человек, они "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Ситуация находится под личным контролем главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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