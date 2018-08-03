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Эксперт: в убийстве журналистов в ЦАР политической версии быть не может

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в МосквеЦветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов возле Дома журналистов в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В МИД России назвали возможную причину нападения на журналистов в ЦАР, по предварительным данным, на них напали с целью ограбления. Член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту версию.

Российских журналистов в Центральноафриканской Республике убили при попытке оказать сопротивление. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Военные в Центральноафриканской республике
© AFP 2018 / Florent Vergnes
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"По предварительным данным правоохранительных органов, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты", – сказала Захарова.

На брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства рассказала, что к расследованию убийства российских журналистов подключилась миссия ООН по стабилизации ситуации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов, при поддержке которых правоохранительные органы республики провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.

Захарова отметила, что утверждения СМИ о том, что вопросы безопасности съемочной группы якобы были согласованы с миссией ООН в ЦАР, не соответствуют действительности. Ни в самой миссии, ни в департаменте безопасности секретариата ООН не знали о поездке журналистов, пока власти ЦАР не сообщили об их гибели.

Как выяснилось, продолжила Захарова, по неизвестным причинам россияне не обращались за каким-либо содействием и получением аккредитации в местные органы, а также не воспользовались бронежилетами и касками с надписями, которые подтверждали бы их принадлежность к прессе.

Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
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Она подчеркнула, что власти ЦАР пообещали сделать все возможное для поимки и наказания убийц россиян.

"При этом я хочу сказать, что сегодня все данные были переданы родственникам погибших", – добавила Захарова.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что российские журналисты стали заложниками местных нравов.

"ЦАР – специфическая страна со специфическими нравами. Поэтому здесь нечему удивляться, эта версия совершенно очевидная. Я не думаю, что там может быть какая-то политическая версия. Просто подвернулись под руку люди с деньгами, вот и все. Никакой сенсации в этой информации нет. Потому что любой человек, который выезжает в подобный регион, должен понимать, что он становится заложником местных нравов и обычаев. Если местные нравы, скажем так, позволяют ограбить белого человека, значит, надо как-то самим обеспечивать свою безопасность. При всей трагичности ситуации приходится констатировать, что тут ничьей вины нет, кроме самих этих ребят", – сказал Александр Михайлов.

О том, что неподалеку от центральноафриканского города Сибю обнаружили тела трех человек с пресс-картами, стало известно во второй половине дня 31 июля. 

Вскоре выяснилось, что это россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. У них были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. Группа работала в ЦАР от "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Михаила Ходорковского. В МИД установили, что поездка была оформлена как туристическая.

© AFP 2018 / Pacome Pabandji
Центральноафриканская республика
В самом ЦУР рассказали, что журналисты снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь 29 июля.

По данным местного Radio Ndeke Luka, на Джемаля, Расторгуева и Радченко напали в 24 километрах от Сибю. Водителю удалось сбежать и сообщить о произошедшем властям. По его словам, нападавших было десять человек, они "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Ситуация находится под личным контролем главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Пися Камушкин
а ввести войска туда под этим предлогом ? как это бы сделали сшп
19:49
03.08.2018
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Viktor Lebedev
Пися Камушкин, "а ввести войска туда под этим предлогом"
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А зачем их вводить? Они уже давно там. Это уже у нас 3я война.
19:52
03.08.2018
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