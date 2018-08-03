Мнение: Тимошенко пожинает плоды своей провокационной деятельности

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о "политическом терроризме" в стране. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобные заявления являются фарисейскими, и объяснил, почему.

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко требует от президента Петра Порошенко, силовых структур и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) немедленно отреагировать и принять меры для борьбы с "политическим терроризмом" в стране.

По ее словам, "жертвой политического терроризма" стал председатель фракции "Батькивщина" в Каменском горсовете в Днепропетровской области Виталий Чернявский. "Его автомобиль взорвали. Сейчас наш товарищ и коллега находится в больнице в тяжелом состоянии", – написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она также считает, что грузовик в Одесской области "целенаправленно" протаранил автомобиль лидера местного "Движения новых сил" Михаила Кузаконя. Кроме того, как отметила Тимошенко, в четверг прокуратура заявила, что не нашла признаков теракта в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Лето в стране проходит под знаком политического терроризма… Страна неуправляема. Речь уже идет не об отдельных "инцидентах", а о прямой угрозе национальной безопасности. Я требую немедленной реакции президента, силовых структур и СНБО на последние события", – добавила Тимошенко.

Ранее местный новостной сайт "Событие" сообщил, что в четверг в Днепропетровской области взорвался микроавтобус, в котором находился Чернявский, депутат госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция квалифицировала взрыв автомобиля как "покушение на убийство".

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление бывшего украинского премьера.

"Заявления Юлии Тимошенко иначе как фарисейскими назвать нельзя. Это действительно фарисейское заявление, учитывая, что ее сторонники принимали активное участие в государственном перевороте на Украине в 2014 году. Ими же был разрушен закон и правопорядок на Украине, и теперь в отношении них же совершаются различного рода преступления. Но, возможно, этого бы и не было, если бы участники "евромайдана" не расшатывали государственную систему Украины и не показали бы так называемую власть толпы. Неудивительно, что после госпереворота на Украине политические счеты в этой стране сводят при помощи различных провокационных и антизаконных действий", – сказал Иван Мезюхо.

По его словам, сейчас на Украине никто ни от чего не застрахован.

"На самом деле сейчас никто из политических деятелей на Украине не может быть в полной безопасности, и никто эту безопасность им не может гарантировать. Причем это касается даже тех, кто еще вчера был у власти или поддерживал переворот в 2014 году. То есть, по сути, такие, как Тимошенко, сами расшатали государственные основы Украины и теперь пожинают плоды своей провокационной деятельности, которую они вели на протяжении последних лет", – отметил политолог.

При этом он обратил внимание, что и в целом сегодня ситуация на Украине оставляет желать лучшего.

"Власть на Украине уже давно находится в отрыве от собственного народа. По сути, мы видим, что украинская власть не отвечает на главные запросы украинского общества – люди хотят успешного социально-экономического развития для собственного государства, повышения социальных стандартов. На практике же мы видим, что Украина спускается по различным рейтингам, у нее ухудшается социально-экономическое положение, государство в полной мере не выполняет социальные гарантии перед собственными гражданами. То есть власть на Украине живет где-то в одном мире, а граждане этой страны – в совершенно другом", – заключил Иван Мезюхо.

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