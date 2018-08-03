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Политолог: отношение Киева к венграм чревато большими проблемами

(обновлено: 17:04 03.08.2018)
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© AFP 2018 / Sergiy GudakНадписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области УкраиныНадписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
Министру Венгрии по связям с Закарпатской областью Иштвану Греже могут запретить въезд на Украину, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар. Политолог Леонид Савин в эфире радио Sputnik прокомментировал отношения между двумя странами.

Отвечающему за связи с Закарпатской областью министру Венгрии Иштвану Греже могут запретить въезд на Украину, если Киев не получит разъяснений венгерской стороны относительно его должности, заявил в комментарии изданию "Европейская правда" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан учредил должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского региона. По данным СМИ, на эту должность был назначен Иштван Грежа. МИД Украины выразил ноту протеста Венгрии с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением о создании такой должности.

Здание МИД Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Безумный курс". Политолог об отношениях Украины и Венгрии
"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия – Украина вынуждена будет реагировать жестко, не исключая вероятности запрета въезда", – заявил Бондар.

При этом он отметил, что вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины является неприемлемым.   

Политолог, главный редактор ннформационно-аналитического издания "Геополитика" Леонид Савин в эфире радио Sputnik прокомментировал назревающий новый скандал в отношениях Украины и Венгрии.  

"Разногласия этих государств начались уже давно из-за того, что Украина проводит довольно жесткую политику по отношению к национальным меньшинствам, в том числе к закарпатским венграм. Известно, что в Венгрии имеются государственные программы, направленные на поддержание связей с венгерскими меньшинствами за рубежом, они пытались проводить эту работу в том числе и на территории Украины, но натолкнулись на противодействие официального Киева. После этого началось и давление на украинских граждан венгерской национальности", – напомнил Леонид Савин. 

По его словам, дискриминационная политика Киева по отношению к нацменьшинствам ни к чему хорошему не приведет. 

"Согласно официальной статистике, на Украине проживает около ста этнических групп. Разумеется, все они имеют право и стремятся поддерживать культурные связи с теми странами, где соответствующий этнос составляет национальное большинство, будь то Венгрия, Румыния, Словакия или Россия. И та дискриминационная политика, которую проводит официальный Киев, ни к чему хорошему не приведет", – считает Леонид Савин.   

Ранее министерство иностранных дел и торговли Венгрии призвало ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде. В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Будапешт "вплотную приблизился к красной линии".

Акция протеста Наш язык - наша свобода. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Тышковец
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В конце февраля в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было.  

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

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