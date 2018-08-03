Геофизик: Бермудский треугольник – "модная загадка"

Ученые из Университета Саутгемптона проверили одну из версий исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике – "блуждающие волны", сообщают СМИ. Геофизик Александр Жигалин в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы британских ученых.

Ученые из Университета Саутгемптона (Великобритания) проверили одну из наиболее вероятных версий исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике – блуждающие волны. Об этом говорится в документальном фильме "Загадка Бермудского треугольника" на Channel 5, сообщает британская газета Daily Star.

Район Атлантического океана, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико, известен тем, что там, как считается, чаще, чем в других районах пропадают морские и воздушные суда.

Существуют множество версий загадочных исчезновений, однако основные научные: мощные выбросы метана, генерация волнами инфразвука, слишком быстрое течение и блуждающие волны. Последние представляют собой гигантские одиночные волны, внезапно возникающие в океане, высотой 20-30 метров.

Исследователи из Саутгемптона решили сосредоточиться именно на этой версии. Они смоделировали "волну-убийцу" на компьютере и направили к ней модель судна. Как и ожидалось, корабль "затонул" за считанные минуты.

По мнению ученых, блуждающие волны могут объяснить исчезновение кораблей, но не самолетов. Поэтому говорить о полном раскрытии секрета загадочного треугольника пока рано.

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Александр Жигалин в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы британских ученых.

"Бермудский треугольник – это такая модная загадка, которую очень долго разгадывают, но так до конца и не ясно, что там происходит. Сначала одной из ведущих версий было то, что в этом районе часты густые туманы. Кстати, эта гипотеза объясняет исчезновения как кораблей, так и самолетов. А вот что касается огромных волн, то как раз этим данный район особенно не грешит: море там не очень глубокое, там много водорослей, и подняться таким волнам там очень непросто. Во всяком случае, до сих пор об этом ничего не было слышно. А вот "метановая гипотеза" с точки зрения физики, на мой взгляд, достаточно оправдана: насыщенная пузырьками газа вода обладает пониженной несущей способностью, и корабли при определенных условиях могут в такой воде потонуть. Что касается существования огромных "волн-убийцы", то это можно считать установленным фактом – свидетельств неожиданного появления таких волн вполне достаточно. Но их появление именно в данном районе у меня вызывает сильные сомнения", – сказал Александр Жигалин.

Он уверен, что компьютерное моделирование – это способ проверки гипотез, а строить на нем гипотезу нельзя.

"Я не очень доверяю моделированию. Мой многолетний опыт работы как геофизика показывает, что моделирование – это немножко лукавая вещь. Поскольку, грубо говоря, что в машину заложишь, то на выходе и получишь. Вот хочется нам получить волну в 30 метров – так мы ее, скорее всего, и получим. Надо изучать любое явление в реальности, а не только в компьютере – только так мы получим ясный ответ на все вопросы. Моделирование – это способ проверки гипотез, а строить на нем гипотезу нельзя", – заключил Александр Жигалин.

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