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Эксперт о праздновании Дня ВДВ на Украине: Киеву есть о чем подумать

(обновлено: 14:07 03.08.2018)
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© AP Photo / Efrem Lukatsky Бронетехника украинской армииБронетехника украинской армии
© AP Photo / Efrem Lukatsky
На Украине массово отметили "неправильный" День Воздушно-десантных войск, пишут украинские СМИ. Военный историк, подполковник запаса Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на все попытки Киева уничтожить традиции, память украинцев жива.

В России 2 августа отметили День Воздушно-десантных войск, к праздничным мероприятиям массово присоединились и на Украине. Как отмечает портал "Obozrevatel.ua", украинцы, очевидно, забыли, что День ВДВ на Украине теперь отмечается 21 ноября. 

Издание отмечает, в частности, что в соцсетях был опубликован ряд постов, многие из них на украинском языке и с символикой Украины, однако все они приурочены к российскому празднику.

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : администрация Президента Украины
Мнение: переименовав ВДВ, Киев показал, что ориентируется на проигравших
Президент Украины Петр Порошенко в мае подписал закон о переименовании Воздушно-десантных войск в Десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми – под стандарт НАТО.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, которую в Киеве обвиняют в агрессии, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

Главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник запаса Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на все попытки Киева изменить традиции, память украинцев "ликвидировать" очень сложно.

"Я сам парашютист, и часть моих выпускников, которых я выводил в воздух, сейчас служат на Украине. Например, один из моих выпускников сейчас занимает должность на уровне высшего руководства украинских десантников. И я могу сказать, что украинский народ – это одно, а украинское правительство – это другое. Это примерно, как армия Украины – сама по себе, а личный состав, который входит в армию – сам по себе. Но нынешняя украинская власть, практически уничтожая названия, уничтожая имена, сдирая с кровью с людей тельняшки, вымазывая в новый цвет береты украинских десантников, делает хуже только себе. Потому что ликвидировать традицию формально очень легко, а вот ликвидировать память десантников, особенно тех, кто принимал участие в боевых действиях, в локальных войнах – это, конечно, очень сложно", – сказал Сергей Ченнык.

Он также высказал мнение в целом о попытках Украины любой ценой оторваться от России.

"Я занимаюсь историей, я знаю тех людей, которые весь этот процесс переименований организовывали. Это люди, которые готовы за деньги делать что угодно. Сейчас вот украинские десантники носят береты каштанового цвета. При этом Порошенко заявлял, что это, мол, цвет крови, пролитой за свободу Украины. Но на самом деле это типичное копирование цвета американских и британских беретов, из разряда – мы тоже постоим рядом с вами. Также с переименованием ВДВ – сделали ДШВ, чтобы совсем было не похоже на Россию. Конечно, для Украины их ДШВ являются элитными войсками, хотя, я думаю, недолго этой элитности (существовать – ред.) осталось. Я знаю, что товарищи с Украины завидуют нашим российским десантникам. Там даже парашютные прыжки стали явлением очень редким. Поэтому, мне кажется, нашим товарищам есть о чем подумать", – заключил Сергей Ченнык.

Украинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мнение: украинцы как праздновали День ВДВ, так и будут праздновать
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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