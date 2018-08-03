Эксперт: ущерб от контрсанкций для ряда стран ЕС может стать невосполнимым

Потери зарубежных стран от продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции, могут составлять около 8,3 млрд долларов в год, показывают подсчеты. Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил эти данные.

Потери зарубежных стран от продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции, могут составлять порядка 8,3 млрд долларов в год, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основании статистики, предоставленной агентству Федеральной таможенной службой.

Российское продовольственное эмбарго действует уже четыре года – президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014-го. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция.

По данным ФТС, в 2013 году объем российского импорта продовольственной продукции, которая впоследствии попала под эмбарго, составил 3,9 млн тонн на общую сумму в 8,3 млрд долларов.

Большая часть продукции импортировалась из стран Евросоюза – почти на 5,9 млрд долларов. Среди стран ЕС ключевыми поставщиками были Польша (1,1 млрд долларов), Австрия (852 млн) и Нидерланды (794 млн).

Наибольшая доля импорта приходилась на мясную продукцию – поставки составили 818 тысяч тонн и оценивались в 2,1 млрд долларов. На втором месте была молочная продукция (464 тысячи тонн на 1,8 млрд долларов), на третьем – рыба и морепродукты (546 тысячи тонн на 1,7 млрд).

По итогам 2014 года показатели импорта по "санкционным" товарам снизились до 2,5 млн тонн, или 4,9 млрд долларов. А с 2015 года поставки сошли на нет, и постепенно их заместили импорт из других стран или отечественная продукция.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что эти потери вызывают серьезную озабоченность в ряде стран ЕС.

"Конечно, 8,3 млрд долларов – это для Евросоюза небольшие деньги. Но дело в том, что они небольшие, но заметные. Заметные – потому что эти потери не "размазываются ровным слоем", а концентрируются в отдельных отраслях и отдельных регионах, для которых потери оказались очень значительны. Например, для севера Италии потери оказались заметны, для ряда отраслей Германии они заметны, для аграрного сектора Франции. И в ряде отраслей и регионов эти потери вызывают очень серьезное недовольство и озабоченность", – отметил Андрей Суздальцев.

По его словам, страны, потерявшие в России прежнюю долю рынка из-за санкций и антисанкций, вряд ли смогут когда-нибудь ее вернуть.

"Сейчас ведь не проблема произвести, сейчас проблема – продать, найти новые рынки сбыта чрезвычайно трудно, особенно в условиях, когда сам Евросоюз превращается в рынок сбыта для Китая. Так что я думаю, что эти потери будут уже невосполнимыми… Мы неоднократно предупреждали наших партнеров, что уйдя с нашего рынка, вернуться назад будет практически невозможно, потому что их продукция будет замещена или российской, или продукцией тех стран, которые санкции не поддерживают. Так что санкции формируют совершенно новый дизайн нашей экономики", – заключил Андрей Суздальцев.

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