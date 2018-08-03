Политолог о "шпионке" в посольстве США в РФ: такие истории мы еще услышим

Секретная служба США опровергла сообщения, что в американском посольстве в Москве якобы работала гражданка РФ, имевшая доступ к секретным данным. Политолог Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал эту историю.

Россиянка, связанная с Федеральной службой безопасности, долгое время работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Сообщается, что гражданка РФ была нанята на работу Секретной службой, в обязанности которой входит охрана первых лиц США, более десяти лет назад. Источник отмечает, что российская сотрудница имела доступ к корпоративной сети и электронной почте ведомства и, возможно, к рабочему графику президента и вице-президента США.

В 2016 году женщину заподозрили в связях с российскими спецслужбами, в ее отношении была начата проверка следователями из отдела региональной безопасности госдепартамента.

"Ее выдали многочисленные контакты с ФСБ… многочисленные несанкционированные встречи и контакты", – заявил собеседник издания.

Летом 2017 года россиянка была уволена на фоне сокращения числа сотрудников посольства, при этом Секретная служба не стала проводить в ее отношении дополнительного расследования.

Между тем Секретная служба США опровергла информацию о том, что в американском посольстве в Москве якобы работала гражданка РФ, имевшая доступ к секретным данным.

Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал эту историю.

"Мы не знаем, работала ли в американском посольстве в Москве такая россиянка или не работала. Но в принципе в этой истории нет ничего необычного. Это нормальная работа разведслужб: стремиться получить доступ к секретам потенциального оппонента или даже реального союзника. Вспомните скандал о прослушке (канцлера ФРГ) Ангелы Меркель в интересах американских спецслужб. Но конкретно в российско-американских отношениях сейчас любая история, в которой рассказывается о предполагаемом российском вмешательстве будет гипертрофированно освещаться. И как минимум до 6 ноября, когда состоятся выборы в конгресс США, мы еще услышим не раз и не два истории о россиянках, россиянах, мужчинах, женщинах, и, наверное, каких-нибудь животных, которые вмешиваются в американские дела", – сказал Геворг Мирзаян.

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