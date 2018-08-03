Эксперт: США взяли курс на жесткое подавление других экономик

В сенат США внесен законопроект о введении новых санкций против России. Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал некоторые особенности этого документа.

Группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России.

Документ предусматривает ограничения новых операций с российским госдолгом, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Санкции направлены и против политиков и бизнесменов: в частности, сенаторы намерены выяснить, какими активами владеет президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, авторы инициативы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией".

Законопроект под названием "Защита американской безопасности от Кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Двое последних давно известны своей антироссийской позицией.

Как утверждают авторы документа, основанием для введения новых санкций являются "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США" в 2018 году (вслед за "вмешательством" в 2016 году), а также действия России в Сирии и на Украине.

Эксперт-международник, доцент НИУ Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал внесенный законопроект.

"Речь идет о законопроекте и пока еще не очень ясно, что в итоге станет законом. Скорее всего, в закон войдет не все – список предлагаемых санкций очень и очень большой. Суть многих из них в законопроекте четко не проговаривается, а между тем суть здесь кроется именно в деталях. Например, неясно, идет ли речь о запрете на инвестиции в российский госдолг для американских компаний и банков, или и для иностранных в том числе. Если речь идет только об американских финансовых структурах, то это не будет проблемой в принципе – просто произойдет переток госдолга к другим компаниям. А если речь идет о любых компаниях, то это может стать проблемой, причем не только для нас: в Европе такой вариант, насколько известно, рассматривают очень негативно", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он указал на тот факт, что ограничения вводятся Соединенными Штатами не только в отношении России.

"Мы должны понимать, что это (новый законопроект, – ред.) связано не только с конфронтацией России и США. Различные ограничения Соединенные Штаты сейчас вводят и в отношении Европы, Китая и так далее. То есть, США взяли курс на активное подавление других экономик и пытаются в своей борьбе за глобальное доминирование проводить жесткую репрессивную политику по отношению к другим сильным игрокам на международной арене. Вводят ограничения они под разными предлогами и под разными поводами, но суть – одна и та же", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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