Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова, сообщил адвокат музыканта. Ветеран СВР Лев Корольков в эфире радио Sputnik объяснил, почему в США – новый всплеск интереса к расследованию Мюллера.

Спецпрокурор США по делу о якобы "вмешательстве" России в американские выборы Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова, сообщил телеканалу NBC адвокат музыканта Скотт Балбер.

"Идут переговоры… Пока неясно, как все обернется", – заявил Балбер, отвечая на вопрос о возможном допросе. Адвокат не уточнил, заинтересован ли Мюллер в разговоре с отцом Эмина Арасом.

Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Также в СМИ сообщалось, что возможность передачи компромата на Клинтон якобы обсуждали на встрече Юрий Чайка и Арас Агаларов.

Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сейчас для оппонентов президента США важен любой предлог, чтобы его "зацепить".

"Главной целью по-прежнему является их собственный президент, они не теряют надежды хоть как-то его зацепить. Это, как говорится, их "последний и решительный бой" перед выборами в конгресс (пройдут в ноябре, – ред.)… Пока в конгрессе у Трампа большинство очень неустойчивое и колеблющееся. Вдобавок даже среди конгрессменов от его собственной (Республиканской) партии немало ярых русофобов. Оппонентам Трампа сейчас перед выборами необходимо обострение – а повод не так уж важен. Собирают все – любой предлог, любая зацепка идут в дело", – сказал Лев Корольков.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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