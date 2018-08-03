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Ветеран СВР назвал расследование Мюллера "последним и решительным боем"

(обновлено: 10:29 03.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в ВашингтонеЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова, сообщил адвокат музыканта. Ветеран СВР Лев Корольков в эфире радио Sputnik объяснил, почему в США – новый всплеск интереса к расследованию Мюллера.

Спецпрокурор США по делу о якобы "вмешательстве" России в американские выборы Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова, сообщил телеканалу NBC адвокат музыканта Скотт Балбер.

"Идут переговоры… Пока неясно, как все обернется", – заявил Балбер, отвечая на вопрос о возможном допросе. Адвокат не уточнил, заинтересован ли Мюллер в разговоре с отцом Эмина Арасом.  

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
© AP Photo / Andrew Harnik
"Для России это все вторично". Политолог о планах в США ужесточить санкции
Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Также в СМИ сообщалось, что возможность передачи компромата на Клинтон якобы обсуждали на встрече Юрий Чайка и Арас Агаларов.

Ветеран Службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сейчас для оппонентов президента США важен любой предлог, чтобы его "зацепить".       

"Главной целью по-прежнему является их собственный президент, они не теряют надежды хоть как-то его зацепить. Это, как говорится, их "последний и решительный бой" перед выборами в конгресс (пройдут в ноябре, – ред.)… Пока в конгрессе у Трампа большинство очень неустойчивое и колеблющееся. Вдобавок даже среди конгрессменов от его собственной (Республиканской) партии немало ярых русофобов. Оппонентам Трампа сейчас перед выборами необходимо обострение – а повод не так уж важен. Собирают все – любой предлог, любая зацепка идут в дело", – сказал Лев Корольков.   

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Политолог объяснил, почему Трамп заявил о "вмешательстве" РФ в выборы
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.  

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nop300
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09:49
03.08.2018
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