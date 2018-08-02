Политолог: источник всех бед Украины находится не в России

Украинский генпрокурор Юрий Луценко считает, что началась реализация плана по дестабилизации ситуации на юге страны. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение о том, кто виноват в происходящем сегодня на Украине.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко считает, что началась реализация плана по дестабилизации ситуации на Украине. Об этом, по его словам, говорят участившиеся нападения на проукраински настроенных граждан на юге страны.

"У меня есть ощущение, что начался план дестабилизации, и на это должна реагировать силовая часть государства", – заявил Луценко в четверг на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".

Он связывает это с последними нападениями на юге Украины, и называет эти нападения "антиукраинскими провокациями".

"Дело Гандзюк (нападение на работницу горсовета в Херсоне – ред.) является только частью цепочки антиукраинских провокаций на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе свидетельствуют, что есть скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины. С моей точки зрения, это требует от правоохранительной системы максимальной концентрации", – заявил Луценко.

Он сообщил, что в пятницу проведет совещание с силовиками об усилении работы.

Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".

Кроме того, во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".

В четверг в Одессе была совершена попытка покушения на представителей местной ячейки "Народного руха Украины" – в машину с активистами врезался грузовик, водитель которого скрылся.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что в происходящем сегодня на Украине виноваты сами украинские власти и их американские партнеры.

"На мой взгляд, украинским политическим элитам, если они действительно себя таковыми считают, стоит поискать причину происходящего, во-первых, в Киеве, где-то между собой, а самое главное – поискать причину за океаном, где-нибудь в Вашингтоне. Потому что источник всех бед находится, естественно, не в России. Потому что, по большому счету, причиной происходящего является то, что было сделано с Украиной, то, что ко всему украинскому, украинизации сейчас возникает определенное отторжение. Ведь Украина является мультикультурной, полиэтничной, и любые формы унификации не приемлют другие этносы. И, естественно, попытки унификации, попытки "обукраивания" не могут не вызывать отторжения. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что именно эта политика (украинизации – ред.) привела жителей Украины к бытовой катастрофе, к экономической катастрофе. И, собственно говоря, свое тяжелейшее положение люди связывают именно с этими элитами, с этим курсом, с украинством. И совершенно справедливо они так считают", – сказала Наталья Макеева.

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