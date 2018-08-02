Эксперт назвал цель законопроекта США о "сокрушительных санкциях" против РФ

В сенат США внесли законопроект, ужесточающий антироссийские санкции. Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik поделился своим взглядом на ситуацию.

Группа американских сенаторов представила на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России, следует из заявления представителей Демократической и Республиканской партий США.

В документе предлагается ввести новые ограничительные меры, в том числе против российского госдолга. Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.

"Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России", – заявил один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его словам, предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

Новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия "не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине", добавил Грэм. Прямую ответственность за это сенатор возлагает лично на президента России Владимира Путина.

Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию на прошлой неделе. По словам главы комитета по международным делам сената США Боба Коркера, конгресс может принять этот законопроект до конца года.

В частности, законопроект предполагает усиление санкций против российского энергетического и финансового секторов, предприятий с участием госкапитала, суверенного долга, секторальные санкции против киберигроков в России, а также создание Национального центра реагирования на российские угрозы.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что представленный сенаторами законопроект об ужесточении санкций имеет, в большей степени, внутриамериканские цели.

"Я думаю, что в нынешнем составе конгресса вряд ли этот законопроект имеет шанс пройти все необходимые стадии. Это дело достаточно длительное, его должны обсудить и в палате представителей, и в сенате, только после этого он попадет на подпись к президенту. Но если говорить о сути законопроекта, то он абсолютно не удивительный. Один из его авторов, как известно, сенатор-республиканец Линдси Грэм, и цель этого законопроекта абсолютно внутриамериканская. Потому что, собственно, сам Грэм признал, что санкции не дают ожидаемого эффекта, а вот этот его законопроект – это будет "сокрушительный", "адский" удар по России, от которого она, мол, не сможет оправиться. Но, повторюсь, это все чисто внутриамериканское дело", – сказал Игорь Ковалев.

Он напомнил, что осенью в США пройдут выборы в конгресс. Таким образом, по его мнению, авторы данного законопроекта пытаются упрочить свои позиции.

"Сейчас все политические силы Америки втянуты в предвыборную борьбу – в ноябре предстоят промежуточные выборы в конгресс. И в условиях раскола в американском политическом обществе, раскола политических элит, в условиях борьбы против (президента США Дональда) Трампа нужна какая-то объединяющая идея. И лучшей идеи, чем внешний враг, против которого нужно бороться, трудно найти. Поэтому авторы законопроекта, прежде всего, рассчитывают получить внутренние дивиденды и упрочить свои позиции в законодательном органе США", – заключил эксперт.

Отношения России и западных стран ухудшились весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел санкции – сначала против отдельных физических лиц, затем против целых секторов экономики. Помимо этого, действуют санкции из-за "вмешательства России" в американские выборы в 2016 году.

Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Что касается обвинений во вмешательстве в выборы, то Россия не раз опровергала их, отмечая, что никаких доказательств США так и не привели, несмотря на то, что расследование длится уже более года.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что дело о "вмешательстве" стало следствием внутренних распрей в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

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