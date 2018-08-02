Религиовед о притязаниях Филарета: имущество УПЦ Украине не принадлежит

В УПЦ назвали абсурдными притязания главы неканонической церковной структуры Филарета на имущество церкви. Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik отметил, что притязания Филарета не имеют под собой юридических оснований.

В Украинской православной церкви считают безосновательными притязания главы неканонической церковной структуры Филарета (Денисенко) на собственность УПЦ, заявил РИА Новости глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов.

Так он прокомментировал слова Филарета о том, что если неканоническая православная церковь Украины получит автокефалию, то в ее собственность перейдет вся недвижимость УПЦ, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры.

"Филарет, отлученный от церкви за многочисленные церковные преступления, может распоряжаться только той собственностью, которую они, раскольники, сами создали – например, храм где-то построили, – и никто на нее, кстати, не претендует", – отметил Анисимов.

По его словам, Украинская православная церковь, в отличие от неканонических структур, имеет древнюю историю. Более того, продолжил Анисимов, во время репрессий в советское время значительная часть имущества УПЦ была отчуждена и ее до сих пор не вернули. При этом у неканонической церкви, отметил он, "никто ничего не забирал" и "ни одного священника у них не было репрессировано".

Анисимов считает, что УПЦ "по всем законам должно быть возвращено все имущество". При этом, напомнил он, Украина еще в 1990-х брала обязательства перед Советом Европы провести реституцию, то есть обеспечить церкви компенсацию ущерба. Однако эти обязательства так и остались лишь на бумаге.

Он привел в пример страны Прибалтики, Польшу, Чехию и Россию, где власти возвратили и до сих пор возвращают церкви отобранное имущество, зачастую уже в отреставрированном виде. "Нам же даже руин не отдают, понимаете", – констатировал он.

"А заявления Филарета совершенно абсурдны и нелепы с юридической точки зрения", – заключил пресс-секретарь.

Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления Филарета носят пропагандистский характер.

"Дело все в том, что высказывание Филарета действительно не имеет под собой четких юридических оснований. Поскольку собственность вообще юридически не закреплена за Украиной. Поэтому при церковном изменении, при изменении расстановки сил на Украине единственное, что может быть, это какие-то затяжные суды, включающие и церковные, и государственные органы. Я не уверен, что эти суды могут разрешиться в короткое время, потому что совершенно непонятно, как с этим быть. За принадлежностью этой церковной собственности стоят многие десятилетия. И вообще непонятно, кому и что принадлежало. Так что, я думаю, высказывание Филарета носит, скорее, пропагандистский характер", – сказал Юрий Табак.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви вне рамок Украинской православной церкви. В День крещения Руси, 28 июля, он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь подчеркнул, что Украине необходима автокефалия.

Епископат Украинской православной церкви считает, что речь идет о попытках превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, а все попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь – самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов раскольниками.

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