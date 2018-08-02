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Эксперт: заявление Юнкера по газу, мягко говоря, удивляет

(обновлено: 16:56 02.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод ЮнкерПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕС сократил зависимость от российского природного газа, утверждает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за словами председателя ЕК.

Евросоюз сократил зависимость от российского природного газа, с таким утверждением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя итоги своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом 25 июля в Вашингтоне.

По итогам встречи Юнкер и Трамп сообщили, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Трамп в понедельник заявил, что США и ЕС обсуждают строительство 9-11 новых СПГ-терминалов в Европе под американский СПГ за счет средств ЕС.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп после пресс-конференции в Розовом саду Белого дома, Вашингтон, США. 25 июля 2018
© AP Photo / Alex Brandon
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"Зависимость от России сокращена", – приводит люксембургский интернет-ресурс Paperjam заявление Юнкера в среду вечером в интервью местному телеканалу RTL. Paperjam уточнил, что "решение по сжиженному природному газу, по словам Юнкера, стало результатом саммита Европейский союз – Западные Балканы 17 мая в Софии". 

Между тем, в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в этом году может выйти на максимальный объем экспорта по контрактам с европейскими потребителями, который составляет 205,3 млрд кубометров.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы Еврокомиссии. 

"Заявление Юнкера, мягко говоря, удивляет, потому что, по статистике, "Газпром" стал поставлять больше газа в Европу и движется к тому, чтобы преодолеть рубеж в 200 млрд кубометров. Может быть, Юнкер имеет в виду, что с открытием "Южного газового коридора" из Азербайджана появился еще один поставщик. Но это небольшой поставщик, на Европу на первом этапе будет приходиться не более 10 млрд кубометров", – отметил Сергей Пикин. 

Что касается объявленного намерения ЕС закупать больше СПГ из США, то пока оно носит главным образом политический характер, считает эксперт. 

"Это больше пока политическое заявление – ведь импорт СПГ будет увеличен только в том случае, если он будет экономически привлекательнее, чем поставки трубопроводного газа. И скорее это были заявления не для потребителей Европейского союза, а для заокеанских коллег. Но мы видим, что Европа может делать любые политические заявления, а на деле исходит из экономических соображений", – сказал Сергей Пикин. 

Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу
© AP Photo / Lukasz Szelemej, file
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 В 2017 году РФ поставила на рынок Европы 194,4 млрд кубометров газа, а США – менее 2 млн тонн СПГ (около 3 млрд кубометров). Сейчас доля рынка "Газпрома" в Европе составляет около 35%, доля американского СПГ – менее 1%, стоимость поставки 1 тысячи кубометров газа в Европу из РФ составляет около 120-130 долларов, а из США – около 175 долларов, говорили аналитики.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году – и в страны Южной Европы.

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