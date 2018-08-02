Авиаэксперт рассказал, когда сближение самолетов становится опасным

Неизвестный самолет опасно сблизился с российским лайнером в небе над Черным морем, сообщили в "Госкорпорации по ОрВД". Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что подобные сближения происходят достаточно часто.

В среду около 10:00 мск неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с российским лайнером А-330 авиакомпании iFly, который следовал из Антальи в Москву.

"В районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб над международными водами Черного моря примерно в 250 километрах юго-западнее Сочи экипажем было зафиксировано срабатывание TCAS – бортовой системы предупреждения опасных сближений. Пилоты среагировали и выполнили рекомендации системы", – уточнили в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД (организации воздушного движения)", которая разбирается с инцидентом в небе над Черным морем.

Самолеты благополучно разошлись, А-330 совершил посадку во Внуково.

Специалисты пытаются выяснить подробности произошедшего, пока информации о втором борте нет. Также уточняется, что на связь с российскими авиадиспетчерами он не выходил.

Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В принципе опасные сближения самолетов происходят на регулярной основе, чуть ли не каждый день. На каждом воздушном судне при этом имеется система предупреждения об опасном приближении какого-то другого самолета, и тогда самолеты с помощью пилота или автопилота разводятся на безопасное расстояние. Но существуют самолеты так называемой авиации общего назначения – это частные самолеты, которые могут быть не оборудованы данной системой. Сюда входят, например, легкие поршневые двух, четырех, пятиместные самолеты, у которых данная система может отсутствовать. И если в небе существует некоторая облачность либо туман, то здесь, конечно, может произойти опасное сближение", – сказал Виктор Прядка.

По его словам, в некоторых случаях возможно даже столкновение воздушных судов.

"Последствия такого столкновения могут быть различными: может, например, погибнуть легкий самолет, если его слегка зацепил большой, если же столкновение легкого самолета с большим произошло в критичном месте, то возможна крупная катастрофа. Но в любом случае за всем воздушным пространством с земли наблюдают диспетчеры, и они заблаговременно должны связаться с командиром и пилотами пассажирского лайнера, а также с легким самолетом и развести самолеты на безопасное расстояние. Хотя иногда может сказаться и человеческий фактор, а это может привести к печальным последствиям", – заключил авиаэксперт.

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