Глава ФСЖР о ситуации с биатлонистками: решения надо принимать осознанно

Три российские биатлонистки будут выступать под украинским флагом, сообщили в Федерации биатлона Украины. Свое мнение по этому поводу в эфире радио Sputnik высказал глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Три российские биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко – сменили спортивное гражданство. Спортсменки будут выступать под украинским флагом.

Изначально биатлонисток пригласила белорусская федерация, но "там что-то не сложилось", рассказал глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. После этого спортсменки позвонили Брынзаку.

"Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают", – сказал спортивный чиновник.

Он отметил, что родители всех трех девушек – украинцы, однако у самих спортсменок украинских паспортов пока нет. Сейчас они проходят процесс натурализации.

"Поэтому они сейчас представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону, но только в личном зачете", – пояснил Брынзак.

По завершении чемпионата, который проходит в Львовской области, биатлонистки войдут в сборную. Бех уже одержала одну победу в спринтерской гонке, а Рассказова финишировала четвертой.

Брынзак также уточнил, что тренер спортсменок Илья Лопухов продолжит работать с ними. Он – сын известного советского и российского тренера Николая Лопухова, который в свое время работал в сборных России и Белоруссии. Недавно Лопухов-младший стал участником скандала, выставив на соревнования под чужой фамилией девушку, не допущенную по возрасту. После того как обман вскрылся, его отстранили от работы до конца сезона.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал переезд трех российских юниорок на Украину.

"Радости никакой за девчонок я не испытываю. Сначала они обратились в белорусскую федерацию (биатлона), там что-то не получилось, тогда обратились в украинскую федерацию. А глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак к нашей стране относится очень плохо. Он постоянно повторяет, что не хочет, чтобы украинские спортсмены приезжали в Россию не только в тренировочные лагеря, но даже на официальные соревнования, которые проводятся Международным союзом биатлонистов. Мне кажется, их обращение (к Федерации биатлона Украины – ред.) могло быть предпринято по молодости, по незнанию, по какому-то определенному легкомыслию. Хочется, чтобы люди принимали решения осознанно", – сказал Николай Долгополов.

Ничего страшного в спортивном плане не произошло, уверен он.

"Может быть, в данном случае помочь девочкам принять решение должен был их тренер, Илья Лопухов. Но я не назвал бы этого тренера высокопринципиальным человеком… Ничего страшного, конечно, в спортивном плане здесь не произошло. Но есть такое слово – "подвели". Вот девчонки как раз "подвели"", – считает Николай Долгополов.

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