"Американцы могут угрожать чем угодно". Эксперт о ВТС Филиппин с Россией

Глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано выразил уверенность, что ВТС с Россией будет только улучшаться, несмотря на угрозы санкций США. Эксперт Дмитрий Мосяков в эфире радио Sputnik рассказал, почему филиппинцы делают выбор в пользу российских вооружений.

Глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано назвал лицемерием возможность введения санкций США в отношении Манилы в случае закупки российских вооружений и выразил уверенность в развитии военно-технического сотрудничества с Россией.

"Некоторые этим обеспокоены, но, если мы хотим проводить независимую международную политику, мы не должны позволять никому диктовать нам условия", – сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, как на Филиппинах оценивают возможность введения санкций Вашингтоном в случае продолжения военно-технического сотрудничества с РФ.

"Если это (введение санкций) произойдет, то это будет лицемерием", – подчеркнул министр.

На вопрос о возможности продолжения ВТС с Россией, он ответил: "Я думаю, что они только будут улучшаться… Мы достигли политического соглашения, которое устраивает обе стороны".

Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связан выбор филиппинцев в пользу российских вооружений.

"Американцы много где нам мешают. Но в ситуации с Филиппинами сами американцы в значительной степени виноваты в том, что филиппинцы обратились к нам. Потому что то, что поставляли США Филиппинам, это чаще всего были списанные вооружения, устаревшие корабли, то есть дешевое, но малоэффективное вооружение. А Россия предлагает современное вооружение по вполне адекватным ценам. С учетом войны, которая идет на юге, и тех угроз, которые представляют исламистские радикальные организации, для Филиппин очень важно перевооружить армию за разумные средства. И это может предложить им только Россия. Американцы могут заявлять что угодно. У Филиппин есть потребность перевооружения своей армии, но ничего суперсовременного американцы им не продают, все время продают какое-то старье. И я думаю, что чем бы США ни угрожали, объективные обстоятельства будут подталкивать филиппинцев к тому, чтобы развивать отношения с нами", – сказал Дмитрий Мосяков.

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