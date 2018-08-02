"Безумный курс". Политолог об отношениях Украины и Венгрии

Киев выразил протест Будапешту в связи с "недружественными шагами" венгерской стороны. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik рассказал, как, по его мнению, будут развиваться отношения Украины и Венгрии в дальнейшем.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с "недружественными шагами" Будапешта в отношении Киева. Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского МИД.

"Тридцать первого июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", – говорится в сообщении министерства.

В частности, в МИД Украины заявили о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые диссонируют с политикой Европейского союза.

Венгерскому дипломату была также вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна, "поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины".

"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины", – заявил украинский МИД.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как могут развиваться отношения Украины и Венгрии в дальнейшем.

"Отношения будут развиваться, скорее, "в минус". Но если учесть, что на Украине уже скоро президентские выборы (запланированные на 2019 год – ред.), то существует вероятность, что что-то поменяется. Венгрия требует от Украины немногого – уважения прав венгерского меньшинства, отказа от безумной реформы образования и уважения того факта, что венгры Закарпатья являются исторически не меньшинством, а фактически равным (украинцам – ред.) и по возможностям, и по количеству этносом. Украина вполне могла бы это выполнить, если бы не безумный курс на безумный национализм, который проводит Украина последние четыре года. Например, буквально на днях решение о региональном статусе русского языка было отменено судом в Николаевской области. И можно предположить, что если такие практики продолжатся, то у Венгрии будут все основания считать, что с нынешней Украиной договариваться просто не о чем", – сказал Владимир Брутер.

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