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"Безумный курс". Политолог об отношениях Украины и Венгрии

(обновлено: 14:05 02.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание МИД УкраиныЗдание МИД Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
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Киев выразил протест Будапешту в связи с "недружественными шагами" венгерской стороны. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik рассказал, как, по его мнению, будут развиваться отношения Украины и Венгрии в дальнейшем.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу в связи с "недружественными шагами" Будапешта в отношении Киева. Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинского МИД.

Акция протеста Наш язык - наша свобода. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Тышковец
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"Тридцать первого июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", – говорится в сообщении министерства.

В частности, в МИД Украины заявили о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые диссонируют с политикой Европейского союза. 

Венгерскому дипломату была также вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна, "поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© Flickr / Agencia de Noticias ANDES
Политолог: Венгрия ждет, что Украина "изменится внутри себя"
"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины", – заявил украинский МИД.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как могут развиваться отношения Украины и Венгрии в дальнейшем.

"Отношения будут развиваться, скорее, "в минус". Но если учесть, что на Украине уже скоро президентские выборы (запланированные на 2019 год – ред.), то существует вероятность, что что-то поменяется. Венгрия требует от Украины немногого – уважения прав венгерского меньшинства, отказа от безумной реформы образования и уважения того факта, что венгры Закарпатья являются исторически не меньшинством, а фактически равным (украинцам – ред.) и по возможностям, и по количеству этносом. Украина вполне могла бы это выполнить, если бы не безумный курс на безумный национализм, который проводит Украина последние четыре года. Например, буквально на днях решение о региональном статусе русского языка было отменено судом в Николаевской области. И можно предположить, что если такие практики продолжатся, то у Венгрии будут все основания считать, что с нынешней Украиной договариваться просто не о чем", – сказал Владимир Брутер.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
loj.1112018
А Закарпатье Венгрия уже рассматривает как в скором уже в свою территорию. Раздел украины по сути уже начался.
13:50
02.08.2018
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princess fionaloj.1112018
loj.1112018, так эта территория и должна была принадлежать им. Что тут удивительного .По сути ,Украины не существовало никогда ,и языка украинского как такового тоже . Он появился из смешения польского и русского языков .
14:33
02.08.2018
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