Экономист оценил прогноз об обвале рубля из-за возможных санкций США

Аналитики Citi рассказали о влиянии возможных санкций США в отношении российского госдолга на курс рубля. Экономист Александр Абрамов в эфире радио Sputnik поделился своим взглядом на ситуацию.

Аналитики Citi оценили перспективы рубля в случае введения США ограничительных мер против российского госдолга, пишет Bloomberg.

"Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете ослабить рубль", – говорится в статье.

Отмечается, что эксперты рассмотрели "худший сценарий", при котором Вашингтон запретит иностранным инвесторам покупать российские облигации федерального займа. В этом случае, по предварительным оценкам, курс рубля может снизиться на 15%.

При этом Citi подчеркивает, что введение подобных санкций сейчас маловероятно, поскольку конгресс США находится на каникулах. Кроме того, эксперты не давали оценку вероятности введения таких ограничительных мер.

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в эфире радио Sputnik прокомментировал прогноз западных специалистов.

"С моей точки зрения, до подобных санкций все-таки не дойдет. Но нужно учитывать, что примерно 33% нашего госдолга в части ОФЗ (облигаций федерального займа – ред.) сформированы за счет средств нерезидентов, то есть именно тех инвесторов, о которых и идет речь в прогнозе. Поэтому, конечно, если это произойдет (США введут санкции в отношении российского госдолга – ред.), и треть источников финансирования ОФЗ у нас выпадет, то в этом случае наше правительство будет вынуждено как-то ослаблять денежно-кредитную политику. Мне кажется, это при прочих равных условиях может повлиять на ослабление курса рубля", – сказал Александр Абрамов.

По его словам, в случае, если США все же введут санкции в отношении российского госдолга, РФ будет в состоянии справиться с негативными последствиями.

"Если такое будет происходить, у ЦБ и Минфина есть средства противодействия подобным тенденциям. Они будут стараться какие-то дополнительные механизмы использовать для того, чтобы рубль был более или менее стабилен. Ведь стабильность рубля, как мне кажется, сейчас является очень важным ориентиром для правительства и монетарных властей России", – отметил эксперт.