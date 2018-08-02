Ветеран ФСБ: террористическая угроза никуда не делась

Завершено предварительное расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга в апреле 2017 года, сообщили в СКР. Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокую эффективность работы российских спецслужб.

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга, в числе обвиняемых – 11 участников, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Петренко отметила, что в числе обвиняемых – 11 участников террористического сообщества. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений: организация террористического сообщества и участие в нем, содействие террористической деятельности, террористический акт, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

"В ближайшее время материалы уголовного дела будут предоставлены участникам уголовного судопроизводства, которые приступят к ознакомлению с ними", – добавила Петренко.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik отметил высокую эффективность работы российских спецслужб.

"Участники теракта в питерском метро были установлены быстро, а дальше уже следователи устанавливали детали дела, и вот теперь предварительное расследование завершено. То, что в организации теракта были задействованы террористические структуры – это было понятно с самого начала. Террористическая угроза никуда не делась. Мы это видим на примере того, сколько террористических ячеек было выявлено в период до проведения Чемпионата мира (по футболу), в том числе – в городах, принимавших игры чемпионата. Эта работа по выявлению террористических ячеек продолжается и будет продолжаться, чтобы люди жили в безопасности", – сказал Сергей Кривошеев.

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