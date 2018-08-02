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Мнение: Усик в сложной ситуации повел себя очень достойно

(обновлено: 11:25 02.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБоксер Александр УсикБоксер Александр Усик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Боксер Александр Усик, который отказался от звания Героя Украины, выступил с призывом вернуть мир в страну. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему в Киеве пытаются политизировать победу Усика.

Боксер Александр Усик, который отказался от звания Героя Украины, обратился к политикам, сообщает портал Tribuna.com  

"Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну", — заявил спортсмен.  

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который прошел в Москве, Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева. Украинец стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Александр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира против Мурата Гассиева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украинские метаморфозы победы Усика: от зрады до перемоги и обратно
После победы Усика премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить боксеру звание Героя Украины. Но сам боксер отметил, что ему не нужны никакие звания.

Порошенко, в свою очередь, написал в Twitter, что гимн, который прозвучал в Москве перед боем Усика и Гассиева, стал символом "украинской борьбы".

В то же время ряд украинских политиков критиковали Усика за то, что он вообще согласился на бой, который проходил в Москве. А некоторые подвергли его критике за то, что он не выкрикнул после победы "Слава Украине".   

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков  в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему в Киеве пытаются политизировать победу Усика. 

"Киевские политики, безусловно, хотели бы любую спортивную победу, любое достижение в культурной жизни превратить в свой личный политический триумф. Они делают это по простой причине: никаких реальных политических и экономических успехов у них самих нет – поэтому хотят использовать то, что есть. В этой ситуации нужно отдать должное боксеру Усику, который повел себя очень достойным образом: он категорически отказался дать кому-либо возможность политизировать свою чисто спортивную победу. И в этом смысле он показал хороший пример достойного поведения в сложной политической ситуации, которая постоянно нагнетается в Киеве", – полагает Николай Стариков.  

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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vipsergey74
Истинный Чемпион! Не звезданутый.
11:07
02.08.2018
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zaa_stss
Эх зря Александр, сейчас нацики прискачут с воплями и притензиями, дескать как это так, ни слова про "агрессора"!
С другой стороны, будет больше повода перебраться к родне в Крым уже на ПМЖ.
10:53
02.08.2018
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kos105
Такие заявления в такой стране могут делать только сильные люди.
Ну а политики слабы. Идут по легкому, как им кажется, пути - "разделяй и властвуй". Только бумеранг огреет их по пустому затылку и звон будет громкий. А Усика пока давить не будут.. подождут неудачу.
10:36
02.08.2018
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Alexander Grig
Может хватит уже сказок про бумеранги? Сильно наши власть имущие боятся бумерангов? Надо не на бумеранги надеяться, а искать в себе силы менять жизнь к лучшему!
11:24
02.08.2018
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