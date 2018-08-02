Мнение: Усик в сложной ситуации повел себя очень достойно

Боксер Александр Усик, который отказался от звания Героя Украины, выступил с призывом вернуть мир в страну. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему в Киеве пытаются политизировать победу Усика.

Боксер Александр Усик, который отказался от звания Героя Украины, обратился к политикам, сообщает портал Tribuna.com

"Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну", — заявил спортсмен.

В финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который прошел в Москве, Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева. Украинец стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

После победы Усика премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить боксеру звание Героя Украины. Но сам боксер отметил, что ему не нужны никакие звания.

Порошенко, в свою очередь, написал в Twitter, что гимн, который прозвучал в Москве перед боем Усика и Гассиева, стал символом "украинской борьбы".

В то же время ряд украинских политиков критиковали Усика за то, что он вообще согласился на бой, который проходил в Москве. А некоторые подвергли его критике за то, что он не выкрикнул после победы "Слава Украине".

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему в Киеве пытаются политизировать победу Усика.

"Киевские политики, безусловно, хотели бы любую спортивную победу, любое достижение в культурной жизни превратить в свой личный политический триумф. Они делают это по простой причине: никаких реальных политических и экономических успехов у них самих нет – поэтому хотят использовать то, что есть. В этой ситуации нужно отдать должное боксеру Усику, который повел себя очень достойным образом: он категорически отказался дать кому-либо возможность политизировать свою чисто спортивную победу. И в этом смысле он показал хороший пример достойного поведения в сложной политической ситуации, которая постоянно нагнетается в Киеве", – полагает Николай Стариков.