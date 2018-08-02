"Как в прорву". Политолог об американской военной помощи Украине

Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на военные нужды. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik назвал эти расходы по сути бессмысленными.

Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности. Об этом на своей странице в Facebook сообщило украинское посольство в США.

"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией", – говорится в заявлении.

Ранее американский оборонный бюджет на 2019 финансовый год одобрила палата представителей конгресса. Теперь он поступит на подпись главе государства.

Оборонный бюджет на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов.

Всего поддержка Вашингтона Киеву в области обороны с 2014 года превысила миллиард долларов.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"США за последние годы оказали Киеву поддержку в военной сфере на довольно внушительную сумму и, очевидно, в обозримом будущем не собираются отказываться от этого курса. Это значит, что они так и будут отправлять деньги в Украину, как в прорву. Я полагаю, что в Вашингтоне отдают себе отчет в том, что эти расходы, по сути, бессмысленны. Они способствуют не столько укреплению украинской армии, сколько дальнейшему разложению украинской экономики и украинской власти, которая воспринимает эти транши как поддержку своего антироссийского курса, не обоснованного ни экономически, ни политически", – считает Евгений Бень.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.

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