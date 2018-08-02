Политолог назвал причину, из-за которой Турция может покинуть НАТО

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что наложенные на него санкции Минфина США повредить ему не смогут.
Ранее Минфин США ввел санкции против Гюля и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат замораживанию.
"У меня нет другой мечты, кроме как жить на этой земле и умереть на этой земле. У меня нет никакого имущества в США или в любой стране за пределами Турции, ни куруша (мелкая турецкая монета, – ред.)", — написал Гюль в Twitter.
Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия введения Соединенными Штатами санкций в отношении министров правительства Турции.
"Это очень яркий пример абсолютно неразумной политики, поскольку негативные эффекты от данных действий США будут огромными, а позитивных, честно говоря, я не вижу совсем. Речь идет о том, что, пожалуй, впервые за все время существования современной системы международных отношений Соединенные Штаты вводят персональные санкции против министров правительства союзного им государства. Представить себе более абсурдную ситуацию сложно. Очевидно, что и без того сложные отношения между Вашингтоном и Анкарой в результате только ухудшатся: санкционный режим никак не способствует сближению позиций. Напротив, грубое демонстративное давление на такую страну как Турция может только подтолкнуть Анкару на дальнейшее отдаление от Вашингтона, а если все так и будет продолжаться, то в перспективе – на выход Турции из системы НАТО", – считает Владимир Шаповалов.
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