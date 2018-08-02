Политолог назвал причину, из-за которой Турция может покинуть НАТО

Глава Минюста Турции Абдулхамит Гюль заявил, что санкции Минфина США не смогут ему повредить. Возможные последствия введения Вашингтоном санкций в отношении министров правительства Турции в эфире радио Sputnik оценил политолог Владимир Шаповалов.

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что наложенные на него санкции Минфина США повредить ему не смогут.

Ранее Минфин США ввел санкции против Гюля и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат замораживанию.

"У меня нет другой мечты, кроме как жить на этой земле и умереть на этой земле. У меня нет никакого имущества в США или в любой стране за пределами Турции, ни куруша (мелкая турецкая монета, – ред.)", — написал Гюль в Twitter.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik оценил возможные последствия введения Соединенными Штатами санкций в отношении министров правительства Турции.

"Это очень яркий пример абсолютно неразумной политики, поскольку негативные эффекты от данных действий США будут огромными, а позитивных, честно говоря, я не вижу совсем. Речь идет о том, что, пожалуй, впервые за все время существования современной системы международных отношений Соединенные Штаты вводят персональные санкции против министров правительства союзного им государства. Представить себе более абсурдную ситуацию сложно. Очевидно, что и без того сложные отношения между Вашингтоном и Анкарой в результате только ухудшатся: санкционный режим никак не способствует сближению позиций. Напротив, грубое демонстративное давление на такую страну как Турция может только подтолкнуть Анкару на дальнейшее отдаление от Вашингтона, а если все так и будет продолжаться, то в перспективе – на выход Турции из системы НАТО", – считает Владимир Шаповалов.